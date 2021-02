Mercoledì 17 febbraio, le partite di calcio in TV. La Juventus riprende il suo cammino in Champions League e lo fa dal Portogallo, la terra di Cristiano Ronaldo. I bianconeri affrontano il Porto, che sfidarono anche nella finale di Coppa delle Coppe del 1984. L'incontro sarà trasmesso in esclusiva da Sky, che manderà in onda anche Siviglia-Borussia Dortmund, l'altra partita in programma questa sera. Stasera si gioca anche il recupero di Premier League tra l'Everton e il Manchester City.

Porto – Juventus dove vederla in TV e Streaming

Porto-Juventus degli ottavi di finale di Champions League si disputerà allo Stadio Do Dragao alle ore 21 mercoledì 17 febbraio. Non sarà possibile vedere in diretta televisiva la partita in chiaro. Porto-Juve sarà visibile solo su Sky che dopo un ampio pre-partita manderà in onda la partita in diretta e in esclusiva sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 252 (Sky Sport). In streaming la partita si potrà seguire sia tramite l'app di Sky Go, fruibile dagli abbonati di Sky, e anche grazie a Now Tv. Telecronaca di Zancan e Marocchi, studio pre e post partita condotto da Anna Billò.

Siviglia – Borussia Dortmund su Sky

Si potrà vedere in diretta sempre in esclusiva su Sky l'altro incontro in programma stasera e cioè quello tra il Siviglia di Lopetegui, vincitore dell'Europa League lo scorso agosto, e il Borussia Dortmund, che sta disputando una stagione molto deludente nonostante i tanti gol di Haaland. Entrambe le squadre cercano una qualificazione che sarebbe straordinaria. La gara di ritorno si disputerà il 9 marzo. Le due partite saranno visibili contemporaneamente su Sky in ‘Diretta Gol', canale 251.

Calcio in TV oggi e stasera mercoledì 17 febbraio

