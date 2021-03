Mercoledì 17 marzo le partite di calcio in TV. In programma Bayern Monaco-Lazio e Chelsea-Atletico Madrid, valide per gli ottavi di ritorno di Champions League. Fischio d'inizio alle ore 21 all'Allianz Stadium di Monaco per la sfida tra i campioni di Europa e la squadra di Inzaghi che avrà bisogno di un'impresa dopo il 4-1 incassato all'Olimpico. I biancocelesti per qualificarsi ai quarti dovranno vincere 0 3-0, oppure con 4 gol di scarto. L'Atletico per ribaltare lo 0-1 dell'andata dovrà vincere allo Stamford Bridge con 2 gol di scarto. Nel pomeriggio spazio alla Serie A, con Torino-Lazio, recupero della 24a giornata. Ecco tutte le info per vedere le partite in TV e diretta streaming.

Dove vedere Bayern Monaco-Lazio in TV e streaming

Bayern Monaco-Lazio non sarà trasmessa in TV in chiaro. La sfida delle 21 dell'Allianz Arena sarà trasmessa in esclusiva su Sky, e in particolare sul canale Sky Sport Uno (251 dell'emittente satellitare, 472, 482 del digitale terrestre). La sfida valida per il ritorno degli ottavi di Champions potrà essere seguita anche in streaming, attraverso una buona connessione a internet sfruttando dispositivi portatili e computer. Come? Grazie all'app SkyGo, riservata però agli abbonati all'emittente satellitare.

Chelsea-Atletico Madrid in TV, dove vederla

La partita tra il Chelsea e l'Atletico Madrid è in programma alle 21 allo Stamford Bridge di Londra. Diretta televisiva in esclusiva su Sky e in particolare sul canale Sky Sport Football (203 del satellite). Anche in questo caso l'emittente satellitare garantirà ai suoi abbonati l'opportunità di vedere la partita in streaming su notebook, smartphone, tablet e computer collegandosi all'app SkyGo.

Calcio in TV oggi e stasera mercoledì 17 marzo

Ecco tutte le partite di calcio in TV mercoledì 17 marzo:

15:00 – Torino-Sassuolo: Sky (Serie A)

19:00 – Siviglia-Elche: DAZN (Liga)

21:00 – Bayern Monaco-Lazio: Sky (Champions League)

21:00 – Chelsea-Atletico Madrid: Sky (Champions League)

Non solo Champions League, anche Torino-Sassuolo stasera in TV

Torino-Sassuolo è il recupero della 24a giornata di Serie A che fu rinviata per il focolaio Covid scoppiato all'interno della società granata. Il Toro è reduce dal match contro l'Inter e sono a caccia di punti salvezza, mentre gli emiliani hanno ritrovato il sorriso battendo il Verona. La partita è in programma alle ore 15 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino, e sarà trasmessa in esclusiva in TV su Sky. Diretta sul canale Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473, 483 del digitale terrestre). La possibilità di seguire la partita in streaming sarà garantita sempre da Sky ai suoi abbonati attraverso l'app SkyGo.