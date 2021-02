Due appuntamenti di Europa League potrebbero giocarsi in Italia. Secondo quanto riferisce Sky Sport, la Uefa starebbe valutando la possibilità di chiedere al Governo del nostro Paese, di ospitare le gare valide per i sedicesimi di finale tra Benfica e Arsenal e Real Sociedad-Manchester United. Il motivo è da collegare alle forti restrizioni dovute al diffondersi della pandemia da Covid-19, emanate dal Regno Unito che vietano i voli verso Portogallo e Spagna.

La Uefa sta quindi pensando nello specifico di far svolgere le due partite, rispettivamente, a Roma il match dei Gunners e a Torino la gara dei Red Devils. Una decisione a riguardo non è stata ancora presa ufficialmente, ma è forte la volontà della stessa Uefa, di optare per questa soluzione evitando di spostare ulteriormente le gare in una stagione in cui il calendario è stato già profondamente modificato con incontri ravvicinati. Una decisione verrà presa sicuramente nelle prossime ore ma l'orientamento dovrebbe essere proprio questo.

Il Covid-19 sta mettendo a dura prova il mondo intero. Il calcio ha dovuto ridimensionarsi totalmente in quest'ultimo periodo e in vista del ritorno dei match ad eliminazione di Champions ed Europa League, la Uefa sta cercando di mettere a punto alcune misure di sicurezza importante. Troppo grande il rischio di avere un effetto boomerang sulla sicurezza e la salute dei cittadini per pensare che tutto possa filare liscio.

Nel frattempo, oltre alla Gran Bretagna, anche la Spagna e il Portogallo hanno sospeso i voli provenienti dal Regno Unito per la variante britannica del Covid-19. Lo ha comunicato a dicembre il governo spagnolo. Ovviamente l'Italia è stata allertata di questa volontà dell'Uefa e dovrà essere tutto organizzato alla perfezione per cercare di mettere a punto tutte le misure di sicurezza necessarie. L'ufficialità potrebbe arrivare nel corso delle ultime settimane.