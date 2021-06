Oggi è il giorno dell'inizio ufficiale degli Europei 2021. La prima gara inaugurale tra Italia e Turchia, con calcio d'inizio alle ore 21, sarà preceduta dalla cerimonia d'apertura della manifestazione che prenderà il via a partire dalle ore 19:30 allo stadio ‘Olimpico' di Roma. Musica, spettacolo e grandi ospiti, faranno da cornice all'evento organizzato dall'Uefa che festeggia i 60 anni della competizione con un torneo che diventa itinerante. Sul terreno di gioco dell'Olimpico, davanti ai 16mila spettatori presenti sulle tribune dell'impianto casalingo di Roma e Lazio, prenderà il via lo spettacolo.

Il programma e gli orari della cerimonia d'apertura all'Olimpico

Saranno Francesco Totti e Alessandro Nesta a dare ufficialmente il via agli Europei con la cerimonia d'apertura in programma alle 19:30. I due campioni del mondo dell'Italia nei Mondiali 2006 vinti dagli azzurri in Germania, accoglieranno i tifosi a Euro 2020. I due ex baluardi della Nazionale italiana, calceranno un pallone la cui traiettoria in alto traccerà il percorso per il passaggio delle Frecce Tricolori che copriranno lo stadio. Successivamente sarà la volta dell'Euro Triumph sulle note della banda musicale della Polizia di Stato che suonerà il brano "Guglielmo Tell" di Gioacchino Rossini. Nel frattempo entreranno in scena anche sei cavalieri della Polizia di Stato in uniforme storico-risorgimentale che resteranno schierati lungo la pista d'atletica dell'Olimpico.

Ai lati del campo poi, 24 atleti delle sezioni giovanili dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro, in compagnia di ballerini professionisti, eseguiranno una coreografia utilizzando 24 sfere giganti, una per ogni Nazionale che partecipa agli Europei, stabilendo un contatto visivo con 12 percussionisti posizionati intorno al tetto dello stadio. Questi ultimi si esibiranno in un tributo allo spirito di pacifica competizione e alla bellezza dello sport in generale.

Ma non è tutto. Perché la parte finale della cerimonia d'apertura degli Europei, prevederà anche l'esibizione del Maestro Andrea Bocelli che eseguirà l'aria di fama mondiale "Nessun Dorma" direttamente sul terreno di gioco dell'Olimpico. Successivamente, Martin Garrix, Bono e The Edge, che hanno realizzato "We Are The People", ovvero la canzone ufficiale di EURO 2020, saranno infine i protagonisti di una performance virtuale che anticipa il calcio d'inizio di Italia-Turchia.

Dove vederla in TV su Rai e Sky

La cerimonia inaugurale di Euro 2021 sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva dalla Rai che dara il via al collegamento dallo Stadio Olimpico di Roma sul canale Rai Sport Più HD a partire dalle 19.30 e poi su Rai Uno dalle 20.30. Per assistere invece alla cerimonia d'apertura su Sky, per tutti gli abbonati, sarà necessario sintonizzarsi ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (200 e 251 del satellite) a partire dalle 19.30. L'evento è disponibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay e sull'app di SkyGo (disponibile su dispositivi mobili come tablet e smartphone) per tutti gli abbonati Sky.