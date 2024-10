video suggerito

Cecchini sul tetto dello stadio di Italia-Israele: clima surreale per la partita di Nations League Sul tetto del Bluenergy Stadium di Udine sono posizionati i cecchini. Misure di sicurezza altissime durante la partita di Nations League tra Italia e Israele. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Italia-Israele sarà inevitabilmente una partita che si giocherà in un clima surreale. La conferma arriva dalle immagini di cecchini posizionati sulla copertura del Bluenergy Stadium, l'impianto di casa dell'Udinese. La guerra a Gaza e l'ultimo bombardamento israeliano (4 morti e 50 feriti nel campo sfollati ad Al Aqsa) hanno portato i servizi di sicurezza a intensificare le proprie misure di sorveglianza. E proprio in virtù del contesto in cui si giocherà la partita in tanti avevano chiesto l'annullamento della gara proprio per la paura che potesse accadere qualcosa vista la presenza della nazionale israeliana in Italia.

Già nelle 48 ore precedenti alla sfida intorno allo stadio dell'Udinese erano state posizionate transenne e chiusi accessi alle strade che conducono all'impianto di casa della squadra friulana. Sono stati infatti predisposti due sbarramenti di prefiltraggio per avvicinarsi allo stadio. La zona è stato chiaramente bonificata e controllata in ogni angolo come se fosse stata davvero attivato un sistema anti-terrorismo. La guerra di Gaza e il conflitto contro la Palestina allargato in Medio Oriente di fatto giustificano misure di sicurezza straordinarie in questo momento.

Nelle immagini diventate già virale sui social si vedono due uomini in mimetica che osservano dalla parte più alta dello stadio, ovvero il tetto della tribuna che caratterizza l'impianto di Udine, tutto ciò che accade. Un'immagine forte che racconta al meglio il clima assolutamente di tensione che si sta vivendo in queste ore attorno a questa sfida. Non è la prima volta che accade dato che anche in occasione delle partite in casa di Israele a Budapest, in campo neutro, erano presenti i cecchini sul tetto della Boszik Arena pronti a sorvegliare tutta la zona.

La città di Udine blindata da diversi giorni

La città è stata letteralmente blindata in questi giorni con misure preventive attuate in caso di possibili attacchi. Forze dell'ordine e steward da fuori regione sono stati chiamati per gestire l'afflusso di persone e nel frattempo, si è svolta una manifestazione pro Palestina per le strade della città in questo pomeriggio aumentando ulteriormente l'allerta. Di fatto Italia-Israele si giocherà in un clima assolutamente inusuale che pare non avere davvero nulla a che fare con i sani valori dello sport, del divertimento e del puro agonismo.