C’è un nuovo giocatore in campo, nessuno lo sapeva: i tifosi scoprono che è uno stupratore David Goodwillie ha un passato importante: ha segnato tanto e giocato anche nella nazionale scozzese. Ma a 33 anni il suo passato gli ha presentato il conto, facendogli terra bruciata. Martedì sera è ricomparso dal nulla segnando una tripletta, ma appena i tifosi lo hanno riconosciuto hanno costretto il club a cacciarlo subito.

A cura di Paolo Fiorenza

È durata poco, pochissimo, l'esperienza di David Goodwillie con la maglia del Radcliffe Football Club. Il tempo di una partita, giocata senza che nessuno – a parte il club – sapesse niente del suo arrivo e bagnata da ben tre gol, e la società inglese è stata costretta dalla sollevazione dei suoi tifosi a dare il benservito immediato al 33enne attaccante scozzese. Una vicenda surreale, che si è consumata nell'arco di poche ore.

Goodwillie era libero da contratto ed è spuntato dal nulla all'annuncio della formazione ufficiale del Radcliffe martedì sera, poco prima del fischio d'inizio del match di Northern Premier League contro il Belper Town. A quanto poi si è appreso, il calciatore aveva firmato un contratto fino al termine della stagione con la squadra attualmente al quinto posto del proprio campionato, equivalente alla settima divisione. La partita è stata un successone sia per il club, che ha vinto 4-2, che per Goodwillie, che ha messo a segno una tripletta.

I problemi sono cominciati subito dopo, quando i tifosi hanno scoperto chi era quel bomber implacabile, il cui arrivo non era stato annunciato in alcun modo: uno stupratore dichiarato tale in una causa civile del 2017, sei anni dopo che era stato accusato dalla vittima. Nessun procedimento penale era stato avviato contro di lui, ma il calciatore era stato condannato a pagare 100mila sterline di danni (113mila al cambio in euro) dopo che era stato stabilito in un tribunale che aveva violentato una donna in un appartamento nel 2011.

Dopo che i tifosi hanno capito chi era il nuovo arrivato, è partita una campagna durissima per cacciarlo all'istante e il Radcliffe ha fatto precipitosamente marcia indietro nell'arco di 24 ore, diffondendo un comunicato in cui si scusa per l'operazione di mercato ‘clandestina': "Come club abbiamo sempre creduto nelle seconde possibilità e lungo il nostro percorso abbiamo contribuito alla riabilitazione di molti giocatori e membri dello staff. Quando al club è stato presentato David Goodwillie, è stata applicata la stessa logica, ma in questo caso è chiaro che è stato un passo falso significativo e la nostra attività investigativa avrebbe dovuto essere di standard molto più elevati".

David Goodwillie ha un passato importante, vantando anche tre presenze nella Scozia

"Abbiamo sempre cercato di essere motivo di orgoglio per la nostra città e pensiamo di aver avuto un impatto positivo negli ultimi sei anni sia dentro che fuori dal campo – conclude la nota della dirigenza che si è insediata nel club nel 2016 – Ci scusiamo sinceramente con tutti coloro connessi con il club e la comunità, questo è un errore che non accadrà mai più".

È una situazione peraltro già capitata recentemente a Goodwillie, che nel settembre scorso lasciò il Raith Rovers senza aver fatto una sola presenza in campo, dopo che il club scozzese aveva dovuto affrontare il contraccolpo per la dura reazione – motivata dalle stesse considerazioni sul passato del calciatore – di tifosi, sponsor e anche del primo ministro scozzese Nicola Sturgeon. Poi a novembre l'attaccante aveva sostenuto un provino con il Livingston United, ma l'abboccamento non si era concretizzato in un contratto. È un finale triste di carriera per un giocatore che in passato era stato un bomber super prolifico, segnando tanto con Dundee, Aberdeen, Blackburn e soprattutto Clyde (95 gol in 151 partite tra il 2017 e il 2022), vantando anche tre presenze e una rete con la nazionale scozzese.