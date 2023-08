Cavani segna un gran gol in Copa Libertadores ma il VAR annulla tutto: colpa del raccattapalle Nei primi minuti di Boca-Racing di Copa Libertadores è stato annullato un eurogol al Matador che ha scatenato critiche e polemiche. E che ha spinto la CONMEBOL a pubblicare l’audio VAR per spiegarne la correttezza della scelta.

A cura di Alessio Pediglieri

Edison Cavani ci ha messo la testa dopo soli tre minuti della sfida di Copa Libertadores che si è disputata nella notte italiana tra mercoledì e giovedì, ma è stato tutto vanificato dal VAR scatenando polemiche feroci in campo e fuori, poi diramate grazie alla pubblicazione da parte della CONMEBOL dell'audio tra il direttore di gara e gli assistenti in sala monitor.

La partita si è conclusa con un nulla di fatto, uno 0-0 che rimanda tutto alla partita di ritorno tra Boca e Racing che si stanno giocando i quarti di finale di Copa Libertadores, ma el Matador aveva messo la zampata decisiva dopo solamente tre minuti di gioco, con un colpo di testa micidiale da centro area a seguito di un calcio d'angolo. Una rete che è stata subito annullata per il fischio del direttore di gara, il brasilano Sampaio che ha ammutolito la tifoseria di casa.

Di fronte alla decisione dell'arbitro, poi avvalorata dalla sala VAR, le polemiche non si sono risparmiate. Prima in campo con il direttore di gara circondato dai giocatori del Boca mentre Cavani, inquadrato dalle telecamere, mostrava tutta la sua sorpresa, poi nel post partita con ulteriori accuse di una scelta errata. Che però così non è stata perché la CONMEBOL ha deciso di diramare gli audio di quei momenti concitati in campo, che hanno chiarito definitivamente il motivo del gol annullato.

Al 3′ del primo tempo, Valentín Barco batte subito un calcio d'angolo dalla sinistra per tenere alto il pressing del Boca e trova in area Cavani che colpisce perfettamente di testa in porta. Tuttavia, poco prima del tocco del Matador si sente l'arbitro Wilton Sampaio fischiare e interrompere il gioco, nello sconcerto generale: in area è tutto regolare, la posizione dell'ex Napoli è perfetta. Il problema infatti, è altrove, sul calcio d'angolo. Le immagini televisive evidenziano infatti che al momento del cross di Barco, per pochissimi secondi c'erano due palloni in campo. Come possibile?

La ‘colpa' è della solerzia del giovane raccattapalle che ha posizionato sulla bandierina una palla che non avrebbe dovuto gestire direttamente. Ancor più mentre l'altra stava ancora finendo di uscire dal terreno di gioco: in quelle condizioni il calcio d'angolo di Barco non poteva essere calciato. Tutto è stato confermato anche dall'audio del VAR poi diffuso per mettere fine alle discussioni sull'episodio.

Il fischio dell'arbitro è precedente al colpo di testa di Cavani e si sente come il direttore di gara brasiliano, di fronte alle affermazioni dei giocatori del Boca, affermi: "Il raccattapalle non è autorizzato a piazzare la palla! Non può farlo". Dal VAR gli assistenti hanno ratificato la decisione di Sampaio e lo hanno sostenuto verificando che il fischio era precedente all'azione di Cavani, non convalidabile anche per la presenza di due palloni in contemporanea.