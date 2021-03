Edinson Cavani è pronto a salutare l'Europa e il suo calcio e ritornare in Sudamerica. Almeno così sono sicuri "Olè" il quotidiano sportivo argentino che dà per certo l'addio a fine stagione del Matador e sul suo approdo al Boca Juniors, club con cui l'attaccante oggi al Manchester United è già in contatto per concludere gli ultimi dettagli. A tirare le fila dell'accordo è stato Walter Guglielmone, rappresentante sportivo di Cavani che ha visto la dirigenza degli xeneize con cui ha stretto un patto di massima: "A luglio firmerà".

Una bomba a ciel sereno, fragorosa soprattutto tanto più perché arriva nel bel mezzo dell'attuale stagione in cui il Manchester United sta lottando per evitare crisi sempre dietro l'angolo, sia in Premier League che in Europa League. Ma tanto ha potuto un mito come Riquelme, ex stella del Boca e oggi vice presidente del club che ha richiesto esplicitamente il Matador che mai ha nascosto il proprio debole per l'ex stella argentina. Un doppio filo che, riavvolto, fa tornare alla mente anche una vecchia chiacchierata tra Cavani e il Boca, pre pandemia.

In quell'occasione, Cavani parlò con Juan Roman Riquelme e la società ma non ci fu nulla di concreto perché l'attaccante ex Psg voleva ancora l'Europa per potersi giocare al meglio le chance della convocazione ai prossimi mondiali restando ai massimi livelli del calcio mondiale. Oggi, a distanza di un poco più di un anno, però, quell'incontro ritorna alla mente, così come le dichiarazioni di Edinson che rivelò quell'incontro riservato: "Chiunque vorrebbe giocare nel Boca, uno storico club in cui altri uruguaiani hanno scritto pagine importanti".

Il contratto con il Manchester United

Adesso, però, i tempi appaiono maturi, i contatti sono ripresi a tal punto che attorno all'ambiente Boca si sta dando per certo l'arrivo di Cavani in estate. Una notizia confermata anche su un presunto piano di mercato per costruirgli attorno una nuova squadra con innesti ad hoc con l'obiettivo primario di trionfare in Copa Libertadores. Il suo contratto con il Manchester non sarà un ostacolo , dal momento che ha firmato fino a metà di quest'anno con un'opzione in più per la prossima stagione ma senza che il rinnovo sia automatico, Quindi Cavani può giocare per il Boca senza vincolo alcuno e far felice la sua famiglia e la sua compagna che spingerebbero per il ritorno in Sudamerica.