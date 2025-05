video suggerito

Catanzaro-Spezia playoff Serie B, dove vederla in TV e diretta streaming: orario e canale TV Catanzaro-Spezia è la gara d’andata delle semifinali dei playoff di Serie B: la gara dello stadio Nicola Ceravolo tra le squadre di Caserta e D’Angelo si giocherà oggi, mercoledì 21 maggio, alle ore 20:30. Dove vedere in diretta tv e streaming la partita e le ultime news sulle formazioni. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Catanzaro e Spezia si affrontano nel match d'andata delle semifinali dei playoff della Serie B 2024-2025: la gara dello stadio Nicola Ceravaolo di Catanzaro tra le squadre di Fabio Caserta e Luca D'Angelo si giocherà oggi, mercoledì 21 maggio, alle ore 20:30. Diretta tv e streaming su DAZN.

Dopo la vittoria sul Cesena per 1-0 nel turno preliminare, il Catanzaro se la vedrà con lo Spezia, terza forza del campionato cadetto, per giocarsi un posto nella finale della Post-Season. Il gol di Iemmello e il rigore parato da Pigliacelli hanno permesso ai calabresi di superare il turno dei giallorossi e si giocheranno le loro chance contro i liguri.

Nel corso della Regular Season c'è stato totale equilibrio: lo Spezia ha vinto al Ceravolo 1-0 e il Catanzaro si è imposto al Picco. Il match di ritorno si giocherà a La Spezia domenica 25 maggio alle 20:30: se il risultato complessivo del doppio confronto sarà in parità, andrà in finale la squadra meglio posizionata al termine della stagione regolare (lo Spezia ha chiuso il campionato al terzo posto, Catanzaro sesto).

Partita: Catanzaro-Spezia

Dove: stadio Nicola Ceravolo, Catanzaro

Quando: mercoledì 21 maggio

Orario: 20:30

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie B 2024-2025, semifinale d'andata playoff

Dove vedere Catanzaro-Spezia in diretta TV

Catanzaro-Spezia valida per i preliminari dei playoff di Serie B, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Tutti gli abbonati avranno la possibilità di accedere all'app presenti su smart tv di ultima generazione e guardare il match sintonizzandosi alla finestra dedicata all'evento.

Catanzaro-Spezia: dove vederla in diretta streaming

La gara tra le squadre di Caserta e D'Angelo si potrà seguire anche in diretta streaming sempre sull'app di DAZN. In questo sarà possibile per gli abbonati accedere attraverso collegamento al sito di DAZN o all'app scaricabile anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Catanzaro-Spezia, le probabili formazioni

Caserta punta sulle certezze: Pontisso, Petriccione e Pompetti in mezzo al campo con Iemmello e Biasci in attacco. Brighenti, Scognamillo e Bonini a protezione della porta di Pigliacelli. D'Angelo si affida all'esperienza di Lapadula e alla freschezza di Pio Esposito. In mediana Nagy, Cassata e Kouda.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Cassandro, Pontisso, Petriccione, Pompetti, Quagliata; Iemmello, Biasci. Allenatore: Caserta.

SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia, Nagy, Cassata, Kouda, Vignali; Lapadula, P. Esposito. Allenatore: D’Angelo.