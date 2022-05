Catanzaro-Monopoli dove vederla in diretta TV e streaming su Rai o Sky o Eleven Sport: formazioni e orario Catanzaro-Monopoli è la gara valida per il ritorno dei quarti di finale dei Playoff di Serie C: in palio la qualificazione alle semifinali della Final Four. Il match si giocherà oggi dalle ore 20:30. Tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle probabili formazioni.

A cura di Vito Lamorte

Catanzaro e Monopoli si affrontano oggi alle 18:00 nella partita di ritorno dei quarti di finale dei play off di Serie C: si deciderà la prima squadre che accederà alle semifinali della Final Four. La partita Catanzaro-Monopoli si gioca oggi 21 maggio allo stadio Nicola Ceravolo – quasi sold out, venduti tutti i biglietti disponibili. Diretta TV su Sky e in streaming su Eleven Sport.

È il Catanzaro a partire favorito dopo il risultato del match di andata che ha visto la formazione di Vivarini imporsi per 2-1 grazie alla doppietta di Iemmello che ha ribaltato l'iniziale vantaggio pugliese di Viteritti. Al Catanzaro basta pareggiare, vincere o anche perdere con un rete di scarto per passare il turno. In caso di parità al termine dei 180 minuti passa al turno successivo la squadra testa di serie, che in questo caso è il Catanzaro (i gol in casa e quelli in trasferta hanno lo stesso valore). Chi vince affronterà la vincente di Juve U23-Padova. Le date delle semifinali sono già fissate: andata 25 maggio e ritorno 29 maggio.

Partita: Catanzaro-Monopoli

Quando si gioca: sabato 21 maggio 2022

Dove si gioca: Stadio Nicola Ceravolo, Catanzaro

Orario: 18:00

Canale TV: Sky, Eleven Sports

Diretta streaming: SkyGo, Now, Eleven Sports

Competizione: Play off Serie C

Dove vedere Catanzaro-Monopoli in diretta TV e streaming: l'orario della partita

La gara tra Catanzaro e Monopoli sarà disponibile in diretta tv e streaming sulla piattaforma di Eleven Sports, piattaforma che ha i diritti della Serie C e grazie ad una Smart tv permette a tutti gli abbonati di poter accedere al servizio.

Per seguire la gara anche in streaming basta scaricare l'app di Eleven Sport per tutti i dispositivi mobili come smartphone e tablet oppure sull'app di Elven Sport, oppure collegarsi da pc direttamente al sito ufficiale della piattaforma con le credenziali di abbonamento.

Serie C, le formazioni probabili di Catanzaro-Monopoli per i play-off

Vivarini ha tutta la rosa a disposizione. Solito 3-5-2 con il solito terzetto difensivo composto da Martinelli, Fazio e Scognamillo davanti a Branduani. Sulle fasce spazio a Vandeputte e Bayeye, con Cinelli in cabina di regia supportato da Sounas e Verna. Davanti la coppia d'attacco sarà formata da Biasci e Iemmello.

Colombo recupera lo squalificato Borrelli ma dovrà fare a meno degli infortunati Basile, Quaini e Natalucci. Torna a disposizione Starita. Questo dovrebbe essere l'undici titolare: Arena, Bizzotto e Mercadante a protezione della porta di Loria. In mezzo al campo Piccinni, Vassallo e Bussaglia con Viteritti e Guiebre sulle corsie laterali. In attacco Starita e Grandolfo.

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Martinelli, Fazio, De Santis; Bayeye, Sounas, Cinelli, Verna, Vandeputte; Biasci, Iemmello. Allenatore: Vivarini.

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Viteritti, Bussaglia, Vassallo, Piccinni, Guiebre; Starita, Grandolfo. Allenatore: Colombo.