Catania-Avellino dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Catania-Avellino è la partita di andata del secondo turno dei playoff di Serie C, fase nazionale. Si gioca allo stadio Massimino alle 20.30, con diretta tv su Sky (per abbonati), gratis e in chiaro sulla Rai. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Catania–Avellino è uno dei quattro abbinamenti del secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Il match tra siciliani e irpini si disputa oggi alle ore 20.30 al Massimino (ritorno previsto per il 25 maggio al Partenio), con diretta tv su Sky e, in chiaro per tutti, sulla Rai.

Le qualificate accederanno alla Final Four che determinerà la finalissima (si giocherà andata e ritorno) da cui uscirà il nome della squadra promossa in B assieme a Juve Stabia, Mantova e Cesena. L'Avellino allenatore dall'ex calciatore, Pazienza, parte con un piccolo vantaggio rispetto agli etnei: il migliore piazzamento (secondo posto) fa sì che superi il turno in caso di pareggio al termine dei 180 minuti, senza disputare i supplementari né battere i calci di rigore. In campionato i ‘lupi' hanno vinto entrambe gli incontri in calendario (0-2 in trasferta, 5-2 in casa) e debuttano oggi nei playoff, il Catania arriva alla sfida dopo aver eliminato nel 1° turno l'Atalanta U23.

Partita: Catania-Avellino

Dove: stadio Massimino, Catania

Quando: martedì 21 maggio 2024

Orario: 20:30

Diretta TV: Sky, Rai Sport

Diretta Streaming: Sky, RaiPlay Sport

Competizione: Serie C, andata 2° turno playoff fase nazionale

Dove vedere Catania-Avellino in diretta TV

La partita di andata dei play off Catania-Avellino sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Sky Sport (canale 252) ma solo per gli abbonati alla piattaforma satellitare, che trasmetterà in contemporanea (ore 20.30) tutti e quattro gli incontri previsti in calendario. Diretta gratuita, invece, trasmessa su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre).

Catania-Avellino, dove vederla in diretta streaming

La diretta streaming di Catania-Avellino andrà in onda su Sky Go (per gli abbonati al network satellitare). Per vederla on-line c'è ancora un'opzione: è NOW, il sito di streaming on-demand (a pagamento) che trasmette i contenuti inseriti nel palinsesto Sky. Sarà possibile vedere il match anche in chiaro e gratis? Sì: sarà possibile farlo senza alcun costo aggiuntivo su RaiPlay Sport che per questa tornata di incontri ha scelto il doppio confronto tra siciliani e campani.

Serie C, le probabili formazioni di Catania-Avellino

Il Catania prova a far valere il fattore campo amico per mette il muso in avanti nell'andata dei playoff contro l'Avellino. Il tecnico, Zeoli, dovrebbe schierare la squadra con il modulo 3-5-2 con Chiricò e Cianci in attacco. Modulo speculare per l'Avellino di Pazienza che può contare sull'esperto bomber Cosimo Patierno (20 gol) e Gori (11 gol).

Catania (3-5-2): Furlan; Monaco, Quaini, Castellini; Bouah, Zammarini, Welbeck, Cicerelli, Celli; Chiricò, Cianci. Allenatore: Zeoli.

Avellino (3-5-2): Ghidotti; Cancellotti, Rigione, Cionek; Ricciardi, De Cristofaro, Armellino, D'Ausilio, Liotti; Gori, Patierno. Allenatore: Pazienza.