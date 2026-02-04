Cassano zittisce uno spettatore a Bari in dialetto: “Sono due ore che parli, mettili tu i soldi”

Nell’ultima tappa di Viva El Futbol a Bari, Antonio Cassano e Nicola Ventola hanno avuto un confronto verace con i tifosi presenti al Teatro Team.

Antonio Cassano e Nicola Ventola hanno trovato a Bari un'atmosfera speciale. I due ex attaccanti hanno ricevuto un'accoglienza calorosa nella loro terra, e nella città in cui si sono affermati come calciatori. Nell'ultima tappa del tour di Viva el Futbol, per i due e per Lele Adani non sono mancati i momenti speciali, come quello in cui il Teatro Team si è acceso per il dibattito sulla contestata proprietà della squadra locale. I tifosi presenti si sono fatti sentire, e Cassano ha risposto per le rime ad uno dei presenti un po' troppo esagitato.

I fischi per Ventola, la reazione di Cassano

Tutto è partito da un intervento di Nicola Ventola, che ha voluto comunque difendere la famiglia De Laurentiis che da tempo ormai è nel mirino dei sostenitori biancorossi dopo i risultati deludenti della squadra in Serie B: "Il Bari era fallito, ragazzi, un attimo e dobbiamo dire comunque grazie alla famiglia De Laurentiis". Difficile proseguire per Nick interrotto a più riprese dai fischi della platea, e da un coro contro l'attuale proprietà del Bari. Ventola ha comunque cercato di proseguire: "Ma se Pavoletti non avesse fatto gol (riferimento al gol in extremis che mandò in Serie A il Cagliari nella finale playoff, ndr) non stavate parlando in questa maniera, nel senso che adesso le cose non vanno bene. E che siamo allo stadio?"

A questo punto è intervenuto Cassano, alla sua maniera. Un po' in italiano e un po' in dialetto barese, FantAntonio si è espresso così: "Adesso dico io una roba, Nick. Voi potete contestare. Io mi ricordo all'epoca contestavate Matarrese, Matarrese adesso De Laurentiis. Io a lui l'ho sempre disintegrato a Napoli, ma c'è un problema. Se lui si rompe i cogl…i e rischiamo di ripartire dalla Terza Categoria e le chiacchiere le porta il vento".

Cassano risponde ad uno spettatore

Di fronte ad uno dei presenti nel pubblico che ha alzato la voce per dire la sua, dimostrandosi pronto a tifare la squadra anche in Terza Categoria, Cassano gli ha risposto per le rime in dialetto: "Sono due ore che parli solo tu, fai parlare anche me. Allora facciamo così, i soldi mettili tu al posto suo, vediamo se è la stessa cosa? Lascia stare: posso essere d'accordo con voi per la questione De Laurentiis perché per lui la squadra importante è il Napoli, ok? Però ha preso il Napoli e il Bari che stava andando giù. Il problema oggi sono anche i giocatori: che si ca..no sotto qua, non facciano tre passaggi. Ogni volta è colpa dell'allenatore, è colpa del presidente".

La provocazione di Antonio Cassano sul Bari

Per chiudere il discorso Cassano lancia una provocazione: "Conosco come funziona: appena vince, per qualche giocatore vale il presidente migliore. Come cambiamo idea. Fanno sempre la solita frittata. Teniamoci buono De Laurentiis. Poi son d'accordo su tante cose con voi, che pensa che il Bari è la squadra seconda a differenza del Napoli. Mettetevi d'accordo tra di voi e gli dite "Vai fuori dai cog…ni, mettiamo noi i soldi".