Cassano vede già Kvaratskhelia nella sua nuova squadra: “Con tutto il rispetto per il Napoli” Antonio Cassano ha parlato anche di Khvicha Kvaratskhelia nell’ultima diretta Instagram, sottolineando il suo eccezionale rendimento. È già pronto per il salto di qualità.

A cura di Marco Beltrami

È arrivato in Italia in punta di piedi e in pochi mesi ha conquistato tutti. Khvicha Kvaratskhelia è uno dei punti di forza del Napoli e uno dei migliori calciatori di questo inizio Serie A. 7 gol e altrettanti assist per un calciatore che si è inserito alla perfezione nello scacchiere di Spalletti, ed è capace di entusiasmare non solo per dinamismo, doti tecniche e incisività, ma anche per l'eccezionale generosità. Per dirla alla Aldo Serena (intervista esclusiva a Fanpage), sembra "un giocatore di un'altra epoca" il nazionale georgiano che ha già visto il suo valore di mercato schizzare alle stelle. Anche Antonio Cassano in uno dei suoi classici interventi social ha voluto sottolinearne i meriti.

In uno dei suoi appuntamenti su Instagram, il barese che fa spesso discutere per i suoi giudizi senza filtri dando il la a veri e propri dibattiti (e polemiche) ha elogiato pubblicamente Kvaratskhelia, dimostrandosi molto sorpreso dal suo rendimento: "Non è più una sorpresa, poteva essere la prima, la seconda, la terza, la quarta. La cosa più impressionante di questo ragazzo qua è la personalità. Hai 22 anni, arrivi in un campionato diverso dalla Georgia. Arriva dalla Russia, però è georgiano, ha fatto una preparazione dove nessuno lo conosceva e io poco e niente".

Kvaratskhelia in azione in Champions

Il bello di Kvaratskhelia è che in campo ha sempre le idee chiare e non sbaglia mai una giocata. In poco tempo insomma l'esterno offensivo è diventato uno dei gioielli di un Napoli che oltre alla vetta della classifica di Serie A si è già preso la qualificazione agli ottavi di Champions League. Cassano ha sottolineato: "La cosa incredibile è che questo ha fatto la media di un gol o un assist a partita. La continuità che lui ha nelle prestazioni è impressionante, impressionante. Quello che mi sta mandando fuori di testa perché lui è forte nel breve, nel lungo, è forte nelle gambe. Fa sempre la scelta giusta, fa gol, fa assist".

Insomma futuro roseo per Kvaratskhelia, ma a detta di Cassano lontano da Napoli. L'ex attaccante di Roma, Inter, Milan e Real Madrid, crede che il georgiano abbia tutte le carte in regola per giocare in una delle squadre "più forti del mondo", con buona pace degli azzurri. Parole che non sono state gradite dai tifosi partenopei molti dei quali già stizziti per la diatriba sul Napoli di Maradona: "È un ragazzo che secondo me se continua così nell’arco di pochissimo tempo andrà, con tutto il rispetto del Napoli, nelle squadre più forti del mondo, perché è un giocatore da quel livello là"

E non manca anche un paragone con una delle stelle del calcio inglese, ovvero Grealish. A suo dire, Kvara è molto più competitivo dell'esterno offensivo dell'ex Aston Villa: "Perché se io penso che Grealish gioca nel City, lui può giocare con una sola gamba al posto di Grealish perché è molto più forte, ha più personalità, ha più qualità e ha più idee di gioco. Mi piace tanto, tanto, tanto, tanto."