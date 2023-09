Cassano svela le voci su Raspadori nel Napoli: “Garcia deve farlo giocare, in un modo o nell’altro” In diretta sul canale della Bobo TV Cassano ha rivelato alcune voci attorno all’utilizzo di Raspadori al Napoli in questa stagione: “Hanno fatto un investimento”

A cura di Ada Cotugno

Il Napoli di Rudi Garcia non ha ancora raccolto tutti i consensi: nell'avvio della stagione da Campioni d'Italia gli azzurri hanno trovato due vittorie contro Frosinone e Sassuolo, ma sono crollati in casa contro la Lazio dell'ex Maurizio Sarri. Un passo falso che ha generato già molte polemiche attorno alla squadra.

E anche in diretta su Twitch alla Bobo TV sono le partite le disamine sui partenopei. Per Antonio Cassano sarà davvero difficile per il Napoli riuscire a riconfermarsi per la lotta al titolo: l'addio di Luciano Spalletti ha fatto perdere diverse posizioni sulla griglia di partenza e pesano anche alcune figure come quella di Giacomo Raspadori che, secondo alcune voci che gli sono arrivate, dovrà rientrare più spesso nelle rotazioni dell'allenatore.

L'ex giocatore infatti si è soffermato soprattutto sul ruolo del giovane italiano. Nello scorso campionato non ha giocato come titolare, ma è riuscito comunque a ritagliarsi uno spazio e a segnare gol pesanti come quello in casa della Juventus al 93′ nelle ultime battute del campionato.

"Raspadori devi metterlo dentro, da quello che mi arriva hanno fatto un investimento importante e in un modo o nell'altro Raspadori deve giocare", ha sentenziato Cassano svelando ciò che gli è stato riferito. Secondo alcune voci infatti l'investimento importante messo a segno dal Napoli poterà l'allenatore a doverlo utilizzare più spesso.

Una condizione che secondo l'opinionista non permetterà alla squadra di girare bene come nella scorsa stagione e che, a livello di modulo, costringerà Garcia a fare qualche sacrificio a centrocampo: "Da quello che mi arriva devono farlo giocare perché hanno fatto un investimento. Devi fare 4-2-3-1? Vuol dire che Lobotka in mezzo lo disintegri. Ma da quello che mi arriva devono farlo giocare. Avranno delle problematiche a livello di gioco e di ambiente".