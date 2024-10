video suggerito

Cassano racconta il teso scambio di messaggi con Cristiano Ronaldo: "Mi mandò un elenco e un vocale" FantAntonio non ha mai fatto mistero del suo pensiero su CR7: "Non sa giocare al calcio". Il portoghese ha preso male certe espressioni sul suo conto: "Mi ha detto: Mi hai mancato di rispetto. Non farlo mai più". E ha aggiunto una sfilza di numeri.

Antonio Cassano dice sempre ciò che pensa. Lo fa senza filtri, in maniera molto schietta. E non c'è rischio di equivocare per quanto è diretto nell'espressione delle sue opinioni. "Per me c'è un solo Ronaldo, il brasiliano… è lui il numero uno. Cristiano non entra nella mia top five, nemmeno nella top 10, perché per me la qualità di un giocatore è un'altra cosa", è il pensiero che Fantantonio ha spesso ripetuto per censurare la grandezza (presunta, a suo dire) di CR7.

Qualcosa è arrivato anche all'orecchio del cinque volte Pallone d'Oro che – come svelato all'ex calciatore nel corso dell'intervento nel podcast ‘The BSMT’ di Gianluca Gazzoli – la prese male: si procurò il suo numero di cellulare, gli mandò un elencò e un vocale durissimi.

Cassano non ha mai fatto mistero dell'idea spiegata a modo suo: "Per me il calcio è emozione, non conta solo farsi dare la palla e vivere per il gol.. altrimenti prendo Pippo Inzaghi che ne faceva anche con la faccia".

In sintesi, l'egoismo e la smania di protagonismo del portoghese toglierebbe magia all'essenza stessa del gioco che si riverbera nella fantasia di Messi ("c'è lui, poi tutto il resto"), nella classe di Zidane che ha definito "come Gesù" del pallone o dell'ex attaccante dell'Inter e del Real Madrid che lui sì era un Fenomeno mentre "Cristiano non sa giocare al calcio e pensa che s'è preso anche la briga di chiamarmi…".

A questo punto il racconto dell'ex giocatore diventa più dettagliato: dà una collocazione temporale all'episodio e cita tutti i particolari di quella conversazione abbastanza tesa, a cominciare dall'umore del campione lusitano, molto contrariato.

"A fine serata, ero con Lele (Adani, ndr), e ho visto un numero con il prefisso 0034 sul mio cellulare. 0034 è la Spagna. Poi mi è arrivato un elenco con tutti i titoli che Cristiano Ronaldo ha vinto, oltre ai gol e alle statistiche".

Ma non è finita così, Ronaldo gli ha mandato anche un vocale. "Mi ha detto: Mi hai mancato di rispetto. Non farlo mai più. Tu hai segnato solo 150 gol, hai vinto solo quattro titoli. La mia risposta è stata: caro Cristiano Ronaldo, ascoltami… pensi che ti abbia mancato di rispetto, semplicemente non mi piaci come giocatore. Qual è il problema?".

Fin qui la narrazione del botta e risposta diretto tra l'ex talento di Bari Vecchia e CR7 ma di recente era stata la sorella del portoghese, Elma Aveiro, a rispondere per le rime per quanto affermato da Cassano durante una delle puntate di Viva El Futbol. "Non so nemmeno chi sia questo pover’uomo. Lui dice che Cristiano non sa giocare ma ha segnato ha segnato 900 gol… figurati se sapesse giocare. Dicono che Cassano fosse un calciatore… secondo me in realtà faceva raccattapalle".