Cassano estasiato da Di Maria trova il modo di attaccare Allegri: “Ma avete visto cosa fa?” Alla Bobo TV ennesimo attacco di Antonio Cassano a Massimiliano Allegri, per il suo gesto dopo il gran gol di Di Maria in Nantes-Juventus.

A cura di Marco Beltrami

Angel Di Maria ha dimostrato ancora una volta tutto il suo talento nell'ultima partita con la maglia della Juventus. Una tripletta per trascinare i bianconeri alla vittoria sul campo del Nantes e alla qualificazione agli ottavi di finale. Applausi a scena aperta per il Fideo, che si è preso la scena segnando uno dei gol più belli della stagione con una parabola eccezionale. La prestazione dell'argentino è diventata anche l'oggetto delle discussioni nell'ultima puntata della Bobo TV, con Antonio Cassano estasiato dall'esterno offensivo.

Nel classico appuntamento in diretta streaming con Adani, Vieri e Ventola, si è parlato degli impegni delle italiane in Europa e dunque anche del successo dei bianconeri. La Vecchia Signora avrà bisogno a detta di FantAntonio di giocare meglio se vorrà andare avanti, già a partire dalla sfida con il prossimo avversario Friburgo. Insomma anche un fenomeno come Di Maria potrebbe non bastare.

Per questo l'ex attaccante di Roma, Real Madrid, Inter e Milan ha utilizzato l'ironia: "Hanno giocato Nantes-Di Maria". Anche questa volta, Cassano non ha perso l'occasione di criticare Massimiliano Allegri. Non una situazione tattica o una dichiarazione, ma il riferimento è al gesto di Max dopo la rete messa a segno dal Fideo. Le telecamere hanno immortalato la manifestazione di stupore del tecnico verso la sua panchina.

Una situazione mal digerita da Antonio Cassano che ha dichiarato: "Dopo il gol di Di Maria, Allegri lo riprendono e fa.. (imita il gesto di Allegri, ndr) ma lo ha mai visto giocare Di Maria? Ti stupisci di cosa, fa queste cose da 16 anni. Lo ha portato lui a casa". E poi ancora a sottolineare il peso specifico del campione del mondo: "Metti Di Maria dalla parte del Nantes e la Juve va a casa".

Entrando poi più nel dettaglio del discorso, il barese ha spiegato chiamando in casa Vlahovic: "In Europa è un altro calcio. Di Maria è un plus, e non giochi sempre con il Nantes. Altre squadre tendono ad attaccarti. Non penso che ti lasceranno sempre spazi. Non posso pensare che Di Maria in una squadra senza idee possa arrivare in fondo. Farà tantissima fatica con il Friburgo che non è il Nantes. Vlahovic sta facendo grande fatica, lui con quello che fa l’allenatore non c’entra niente. Da quando è alla Juve non ha fatto più di 15 gol. A Spezia hanno avuto qualcosa da dire, lui sbraccia e si rompe i cog*ioni. Se giochi contro una squadra seria. Basterà? Io dico di no. Se la Juve è quella dell’andata e dei primi minuti con il Nantes. La Juve gioca nella sua area".