Marco Verratti da diversi anni viene giudicato come uno dei calciatori italiani più forti in circolazione e nell'ultimo periodo anche la critica europea ha iniziato a considerarlo per la sua personalità e per il modo di stare in campo nelle partite che contano. Nelle recenti semifinali di Champions League tra PSG e Manchester City è stato uno dei più concreti, se non il migliore, della squadra francese nel doppio confronto. Non è d'accordo con questo giudizio Antonio Cassano, che ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch, ha espresso la sua opinione sul calciatore del Paris Saint-Germain e della Nazionale Italiana. Per FantAntonio il centrocampista abruzzese non può essere considerato un top nel suo ruolo: "Verratti ha quasi 30 anni, quando vado a vederlo nello specifico non mi fa girare la squadra. Non mi gioca mai a due tocchi, non fa gol, non fa assist. Dicono ‘Verratti campione, fenomeno, nuovo Pirlo'. Non mi fa girare la squadra, non è un Pirlo, un Xavi. Anche Kovacic ha vinto 4 Coppe dei Campioni senza giocare.

L'ex attaccante di Roma, Milan, Real Madrid e Inter, dopo aver paragonato Verratti a mostri sacri come Xavi e Pirlo, prova a fare un confronto con Jorginho, altro perno della Nazionale di Roberto Mancini: "Secondo me è più utile un Jorginho, più utile di Verratti, è intelligente, gioca a 2 tocchi, segna poco se non su rigore ma per me è più utile. Pirlo è stato nostro perno per 15 anni. Verratti? Faccio fatica a pensarlo, ha poco lancio lungo, non sa calciare in porta. Per come la penso io, non lo metto tra i primi 10 centrocampisti al mondo".

Antonio Cassano si è fatto notare ultimamente per le sue opinioni piuttosto dure nei confronti dei centrocampisti della Nazionale e prima di Verratti era toccato a Nicolò Barella, oggi eletto miglior calciatore della Serie A nel suo ruolo, essere criticato pesantemente: "Non mi dà niente. Corre e fa legna, meglio Locatelli”.