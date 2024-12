video suggerito

Cassano disintegra Simone Inzaghi, Adani è costretto a interromperlo: “No Anto, è esagerato” Antonio Cassano si scaglia contro Simone Inzaghi ma questa volta Adani lo ferma appena sente una definizione non appropriata nei confronti dell’allenatore: “No Anto, è esagerato”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Inter ha perso contro il Bayer Leverkusen nell'ultimo turno della Champions League. Una sconfitta che però non scalfisce la posizione in classifica dei nerazzurri sempre più lanciati verso la qualificazione diretta agli ottavi senza passare dai playoff. Ma mai dire mai. Ecco perché Antonio Cassano, nell'ultima punta di Viva el Futbol – il format in streaming condotto con Lele Adani e Nicola Ventola – si scaglia totalmente contro Simone Inzaghi condannando soprattutto l'atteggiamento dell'Inter mostrato contro la squadra di Xabi Alonso in Germania.

In studio interviene un tifoso che spiega come la partita dell'Inter sia stata "un po' penosa" trovando l'appoggio di Cassano che a quel punto disintegra Simone Inzaghi. "C'è una grande differenza, ed è una mia opinione: in panchina c'è un fenomeno nel Leverkusen mentre c'è una pippa nell'Inter". A questo punto sono immediate le reazione degli altri due conduttori, ovvero Ventola e Adani. Soprattutto quest'ultimo resta quasi spiazzato dalle parole di Cassano e interviene immediatamente per fermarlo: "No, pippa no – dice insieme a Ventola -. È esagerato Anto".

Adani sa che Cassano più volte si è scagliato contro Simone Inzaghi contestando il suo modo di allenare, l'atteggiamento con cui fa scendere la squadra in campo e altri dettagli del suo modo di lavorare. Ma mai forse si sarebbe aspettato di sentire quelle parole nei suoi confronti che forse sono andate un po' oltre in quel caso: "Pippa non l'hai mai usato – sottolinea Adani suggerendo in qualche modo a Cassano di raddrizzare il tiro delle sue dichiarazioni, che esegue -. E allora facciamo allenatore scarso". A quel punto spiega però il perché del suo disappunto.

L'analisi di Cassano su Simone Inzaghi dopo Leverkusen

"Mi dici un solo giocatore del Leverkusen che giocherebbe nell'Inter? – a quel punto Adani risponde -. Ecco questa è un'ottima considerazione". Cassano allora prosegue la sua analisi: "La differenza è che c'è un allenatore a cui piace fare calcio come piace a noi, studia, li fa essere giocatori mentre Inzaghi stranamente nelle partite complicate, mette Taremi a fare sportellato a destra e a sinistra". E aggiunge: "In Italia sembra che giochi bene e domini – prosegue -. Prima ho usato pippa, non è una pippa, non è buono, non mi piace. Ha perso due scudetti, va in coppa dei campioni e prende delle rumbe. L'anno scorso è andato fuori contro una squadra meno forte della sua".