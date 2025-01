video suggerito

Cassano attacca ancora Rafa Leao mentre riceve il Tapiro d’Oro: “È una pippa, non ha i cog***ni” Ricevendo il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia Antonio Cassano è tornato all’attacco contro il calciatore del Milan Rafa Leao utilizzando termini pesanti nei suoi confronti. L’ex giocatore barese ne ha approfittato anche per tirare una stoccata all’ex amico e socio Bobo Vieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quello tra l'ex calciatore Antonio Cassano e il giocatore del Milan Rafael Leao rischia seriamente di trasformarsi in un dissing destinato a catalizzare l'attenzione, non certo però per l'elevato livello della discussione a distanza tra i due protagonisti. Dopo il primo attacco dell'ex fantasista barese durante la puntata della trasmissione ‘Viva el Futbol' immediatamente successiva alla finale di Supercoppa Italiana vinta dal Milan in Arabia Saudita e l'immediata risposta del portoghese che sui social ha replicato postando due eloquentissime emoji raffiguranti un pagliaccio, l'ex attaccante di, tra le altre, Roma, Real Madrid, Inter e Milan, è tornato nuovamente alla carica con un nuovo attacco nei confronti del 25enne di Almada, questa volta in occasione della consegna del Tapiro d'Oro da parte della trasmissione di Canale 5 ‘Striscia la Notizia'.

Incalzato dall'inviato del TG satirico di Mediaset, Valerio Staffelli, Antonio Cassano ha ribadito il suo pensiero, per nulla tenero, riguardo all'attuale numero 10 del Milan che evidentemente non apprezza né come calciatore né tantomeno come persona: "Leao è una pippa. Ribadisco che Leao non ha i cog**oni– ha difatti esordito il 42enne di Bari Vecchia ricevendo il Tapiro d'Oro per la 21ª volta –. Facile rispondere dopo la Supercoppa, intanto sabato (nel match di campionato che i rossoneri hanno pareggiato contro il Cagliari, ndr) ha fatto ancora schifo. Anche Sergio Conceiçao (il nuovo allenatore del Milan, ndr) se ne accorgerà che è una pippa: prende 8 milioni di euro e non sa passare la palla, fa pochi gol. Che faccia il rapper piuttosto, quello gli viene meglio" ha difatti detto rincarando ulteriormente la dose su quanto già espresso in passato.

Nel corso della stessa intervista, Valerio Staffelli ha provato anche a sentire il pensiero di Antonio Cassano riguardo all'ex amico Christian Vieri con cui si è lasciato in malo modo dopo la fine della Bobo TV: "Di quel tizio non parlo più, è un capitolo chiuso. Ma i risultati che stiamo ottenendo ora sono migliori di prima: prima eravamo tre fuoriclasse più un altro, ora siamo fuoriclasse e basta", ha difatti sentenziato il vulcanico barese facendo riferimento al progetto, proprio ‘Viva el Futbol' da cui ha avuto origine il dissing in atto con Rafa Leao, che lo vede protagonista insieme agli altri due ex calciatori ed ex soci di Vieri nella Bobo TV, Lele Adani e Nicola Ventola.