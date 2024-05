Cassano, appello a Thiago Motta: “Se ci stai ascoltando, non andare alla Juve! Succede un patatrac”

video suggerito

Messo in bacheca un trofeo dopo tre anni di digiuno, con la Coppa Italia vinta a Roma mercoledì scorso, la Juventus procede a spron battuto per costruire un nuovo progetto che finalmente rinverdisca i fasti del passato. Un progetto dal quale già sono stati fatti fuori Allegri e Manna, il primo esonerato, il secondo lasciato andare senza rimpianti al Napoli. Le chiavi dell'intera vicenda a questo punto, con una dirigenza tutta orientata sul lato amministrativo più che sportivo dopo la dolorosa transizione dall'era Agnelli, sono tutte in mano a Cristiano Giuntoli, che ha scelto da tempo Thiago Motta come prossimo allenatore. Il matrimonio sembra ormai ad un passo: se qualcuno ha qualcosa da dire, parli ora o taccia per sempre, come suol dirsi. Ed ecco allora spuntare Antonio Cassano: per lui questo matrimonio non s'ha da fare.

Thiago Motta è vicinissimo alla Juventus

Cassano spera che Thiago Motta non vada alla Juventus

Il barese lancia un vero e proprio appello a non dire sì al 41enne allenatore italo-brasiliano, che ha appena portato il Bologna in Champions League a coronamento di un'impresa meravigliosa: "Io spero con tutto il cuore che Thiago Motta non accetti di andare alla Juve, io lo spero vivamente – attacca Cassano, ospite de ‘La Fiera del Calcio', argomentando poi il perché del suo auspicio, fatto per il bene del tecnico – Thiago Motta ha fatto un lavoro eccezionale, in questo momento qua è stato con Gasperini il miglior allenatore in Italia, ha fatto un lavoro fantastico. Ma c'è una differenza, ricordatevi che la Juve voleva già cambiare idea prendendo Sarri. La Juve ha sempre avuto l'idea che vincere non è importante, è l'unica cosa che conta, lo diceva Boniperti. A loro non frega niente di fare calcio champagne, vincere".

"Hanno tentato una strada diversa, giusta secondo me – continua Cassano – perché l'ultimo che ha vinto lo Scudetto è stato Sarri, pur con mille difficoltà: mandato via. Pirlo è un ragazzo giovane che ha fatto bene arrivando quarto e vincendo due trofei. Volevano prendere quella strada, poi sono tornati sulla strada vecchia, che a loro importa vincere. Io immagino Thiago Motta, che è un ragazzo eccezionale, di grande personalità, che ha fatto un lavoro fantastico, si presenta lì… due, tre, quattro mesi… perché poi avere i grandi giocatori, mettere in atto la tua idea, a livello empatico essere simpatico o meno etc… sapete cosa succede, che viene fuori un patatrac, come è successo con Sarri".

Antonio Cassano in carriera ha rifiutato varie volte la Juve: a suo dire quattro volte…

L'appello di Cassano a Thiago Motta: "Se ci stai ascoltando…"

Il barese non ha dubbi, l'esito dell'operazione sarà disastroso, al punto di rivolgersi direttamente al tecnico per convincerlo a rifiutare la Juventus: "Cosa cambia? Chi c'è di società? Il problema è che tu ti ripresenti… io spero per Thiago Motta, se ci sta ascoltando, Thiago non andare alla Juve. Io gli dico di non andare alla Juve assolutamente. Sai cosa faranno passare? Un altro inventore, inizieranno a dire, come i De Zerbi, come quell'altro, etc, non vedono l'ora. Non cambierà nulla, la Juve ha un'idea sola da 100 anni: devi vincere".