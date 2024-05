L’abbraccio tra Thiago Motta e Montero: a Bologna il passaggio di consegne per la Juve del futuro?

video suggerito

L'abbraccio tra Thiago Motta e Paolo Montero dopo il fischio finale della partita di Bologna sembra un passaggio di consegne per la Juventus del futuro. L'allenatore dei rossoblù è il candidato per sedere sulla panchina bianconera il prossimo anno mentre l'ex difensore uruguagio è stato chiamato dalla Vecchia Signora per prendere il posto di Allegri per le ultime due gare della stagione.

Secondo quanto riportato nelle scorse ore da diversi media, la Juventus avrebbe già un accordo di massima con Thiago Motta sulla base di un biennale con opzione per il terzo anno da 3,5 milioni di euro a stagione. Per il momento, però, non c'è ancora stata nessuna firma. Nella giornata di martedì, poche ore prima della festa in piazza per la qualificazione in Champions programmata per il giorno dopo, ci sarà l'incontro con il presidente Saputo in cui si deciderà il futuro dell'allenatore italo-brasiliano.

Montero elogia Thiago Motta: "Gli auguro il meglio"

Paolo Montero a DAZN prima della partita si era espresso così su Thiago Motta: "Sono stato fortunato, con lui ho trascorso 45 giorni a Coverciano. È un grande uomo e mi piace tanto. Abbiamo parlato molto di calcio. È un uomo sincero e ha dimostrato di avere una grande idea di calcio. Gli auguro il meglio, lo merita come uomo".

Lo stesso allenatore bianconero ha commentato l'abbraccio post-gara e ha rivelato cosa ha detto a Thiago Motta a DAZN: "Gli ho fatto i complimenti. Noi abbiamo vissuto 45 giorni a Coverciano, l’ho conosciuto lì e andavamo a cena e parlavamo. Ho fatto i complimenti soprattutto per come gioca la sua squadra. È un grande uomo e si merita questo”.

Lo staff di Thiago Motta alla Juventus

Con Thiago Motta dovrebbero andare alla Juve anche i suoi vice: Simon Colinet, che si occupa della parte atletica; e Alexandre Hugeux, il tattico. In bianconero arriverebbero anche Flavio Francisco Garcia, che ha sposato la sorella dell'allenatore del Bologna; e Alessandro Colasante, che Thiago ha conosciuto al Genoa: loro sono i match-analyst he vanno in tribuna. I preparatori dei portieri son due: Alfred Dossou Yovo, più teorico che in Francia definiscono come maestro di Mike Maignan, Areola e Louchet; e Iago Lozano, che ha iniziato ad allenare i portieri nel 2018 al Villarreal.