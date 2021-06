C'è grande attesa per la presentazione in pompa magna di José Mourinho alla Roma: il tecnico portoghese è stato il grande colpo dei Friedkin per riportare entusiasmo nella capitale di fede giallorossa dopo l'ultima deludente stagione e adesso i tifosi si aspettano una campagna acquisti all'altezza dello Special One.

Quella che sarà sicuramente speciale è la casa romana in cui l'ex allenatore dell'Inter del Triplete andrà ad abitare con la sua famiglia tra qualche settimana: Mourinho aveva un ampio ventaglio di scelte, tutte di altissimo livello, tra palazzi d'epoca e attici con vista sui posti più belli di Roma. Alla fine – svela il ‘Messaggero' – la scelta del portoghese è caduta su un grande appartamento a Palazzo Taverna, edificio storico che si trova tra Castel Sant'Angelo e Piazza Navona.

La sua costruzione risale addirittura al XIII secolo, ovvero 800 anni fa: il palazzo è citato da Dante nella Divina Commedia, composta all'inizio del secolo successivo. Dimora di famiglie potentissime come gli Orsini e i Borgia, oggi viene utilizzato soprattutto come location di lusso per cerimonie e appuntamenti esclusivi di lavoro. Ma c'è anche un'ala privata, adibita ad uso abitazione, che è stata per l'appunto visionata dagli uomini di fiducia di Mourinho e ritenuta all'altezza di cotanto ospite.

La casa romana del portoghese sarà in uno dei posti più centrali della Capitale, con tutti i vantaggi per la sua famiglia vista la grande bellezza in cui vivrà, ma anche gli svantaggi dovuti al traffico, tutti a carico dello Special One quando dovrà recarsi a Trigoria. Intanto Mourinho è atteso a Roma nel weekend con un volo privato proveniente da Lisbona, poi la prossima settimana la presentazione, che dovrebbe avere un livello di spettacolarità adeguato al personaggio.