Carroll ritrova la gioia di giocare a calcio a Bordeaux, 4 gol in 2 partite: “E ci ho rimesso pure dei soldi”

A cura di Vito Lamorte

Andy Carroll ha ritrovato il sorriso e i gol. L'attaccante inglese, ex di Liverpool, Newcastle e West Ham tra le altre, sta giocando nella quarta divisione francese con i Girondins di Bordeaux che dopo i problemi finanziari sono ripartiti dai dilettanti.

Il centravanti inglese, che ha vestito anche la maglia della nazionale dei Three Lions nel corso della sua carriera, ha segnato quattro gol in sole due partite.

Carroll segna e il Bordeaux vince la prima gara stagionale

Andy Carroll dimostra che non ha dimenticato come si fa gol e nell'ultima uscita è stato protagonista con una doppietta della vittoria per 1-2 del Bordeaux contro l'Olympique Saumur Football Club. Il suo contributo è stato molto importante per la vittoria di misura dei Girondins nella sesta giornata del Championnat National 2.

Grazie alla doppietta del veterano attaccante, la sua squadra ha ottenuto la prima vittoria stagionale in trasferta. La prima doppietta, segnata una settimana prima, non aveva portato alla vittoria perché contro il Voltigeurs de Châteaubriant era arrivato un pareggio per 2-2. Nonostante l'età Andy Carroll dimostra di saper fare ancora gol e di non aver perso confidenza con la sua specialità, ovvero il colpo di testa.

Carroll riparte dal Bordeaux: "E ci ho rimesso pure dei soldi"

Andy Carroll ha raccontato le ragioni che l'hanno portato ad accettare l'offerta del Bordeaux in un'intervista concessa a RMC Sport qualche giorno fa: “Sai, adoro il calcio ed è stata un'opportunità che ho voluto cogliere quella di giocare per un grande club francese. Non importa a che livello giochi alla fine. Mi piace giocare a calcio ed è quello che sono venuto a fare qui. Spero davvero che riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi in ​​questa stagione. Mi piace il calcio. A dire il vero, mi è costato anche dei soldi venire a giocare al Bordeaux. Ma gioco a calcio e sono semplicemente felice di farlo. Voglio far parte della storia di questo club e, a dire il vero, non è una questione di soldi. Nella mia carriera non è mai stata una questione di soldi".