Juventus-Atalanta in diretta, risultato LIVE della partita di Serie A 2024/2025

Squadre in campo agli ordini di Sozza: padroni di casa in maglia bianconera, ospiti in casacca nerazzurra.

Thiago Motta recupera Yildiz che agirà sulla trequarti con McKennie e Gonzalez alle spalle di Kolo Muani; Vlahovic in panchina. Gasperini ritrova Hien al centro della difesa e schiera Ciadrado nel tridente d'attacco con Retegui e Lookman; De Ketelaere e Pasalic in panchina.

Cinque vittorie consecutive per i bianconeri in campionato, l'ultima delle quali contro il Verona; nerazzurri fermati in casa sullo 0 a 0 dal Venezia ma in grande spolvero in trasferta.