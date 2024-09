video suggerito

Andy Carroll giocherà nei dilettanti in Francia: ha accettato l’offerta del Bordeaux Il bomber inglese a 35 anni ha deciso di accettare la proposta del Bordeaux, nobile decaduta del calcio francese. Andy Carroll giocherà in National 2, praticamente la quarta serie francese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Di Andy Carroll si conoscono vita e opere. Calciatore di primissima fascia, ha calcato palcoscenici importantissimi, ma è stato molto spesso protagonista di vicende extra-calcio. Ora l'inglese di anni ne ha 35 ed ha firmato ufficialmente per il Bordeaux, nobile decaduta del calcio francese che gioca per la prima volta nella sua storia in Quarta Serie. Di fatto i dilettanti francesi.

Il Bordeaux è finito tra i dilettanti, dopo il fallimento

Carroll è stato un calciatore di alto livello, ha giocato con la nazionale dell'Inghilterra (9 partite, 2 gol e una partecipazione agli Europei), ha vestito per due stagioni la maglia del Liverpool, vincendo un trofeo, ed è stato soprattutto una bandiera di Newcastle e West Ham. Ha vestito pure le maglie di Reading e West Bromwich. Gli anni sono passati pure per lei e nell'ultima annata ha giocato con l'Amiens nella Ligue 2, e ora ha detto sì al Bordeaux. La squadra francese ha un glorioso passato ed è stata capace di giocare una semifinale di Coppa dei Campioni (contro la Juventus negli anni '80) e una finale di Coppa Uefa (contro il Bayern nel 1996).

Andy Carroll giocherà in National 2

L'inglese passa al Bordeaux che dopo essere retrocesso in Ligue 2 due anni fa la scorsa estate ha dichiarato fallimento, non è scomparso come club, ma è dovuto ripartire dalla National 2 (la quarta serie transalpina), una montagna da scalare per questo club, che però ora vuole provare a risollevarsi, ben sapendo che sarà molto complicato in breve tempo. Ma la proprietà si muove e ingaggia Carroll, che per la categoria è un rinforzo deluxe. Farà il suo esordio nel match con lo Chateaubriant al Matumt Atlantique, lo stadio che costerà circa 50 mila euro per ogni incontro al club, che non ha nemmeno la priorità e che in caso di evento già programmato, dovrà comunque sloggiare.