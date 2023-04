Carlo Pacifici è il nuovo presidente dell’AIA, era l’unico candidato: “Sarò il presidente di tutti” Carlo Pacifici è il nuovo presidente dell’AIA (Associazione italiana arbitri). Succede ad Alfredo Trentalange, costretto alle dimissioni lo scorso 18 dicembre dopo il caso d’Onofrio.

A cura di Vito Lamorte

Carlo Pacifici è il nuovo presidente dell’AIA (Associazione Italiana Arbitri). Il dirigente della sezione di Roma1 ha ottenuto 260 voti, a fronte di 50 schede bianche dai 310 delegati che hanno espresso il voto, nelle elezioni che si sono tenute questa mattina nel Centro Tecnico Federale di Coverciano in cui era l'unico candidato. Nei giorni scorsi, infatti, l'altro candidato Domenico Messina si era ritirato dalla corsa. L'ex fischietto era componente dallo scorso marzo 2021 del Comitato Nazionale AIA. Come vicepresidente è stato eletto Alberto Zaroli.

Pacifici succede ad Alfredo Trentalange, costretto alle dimissioni lo scorso 18 dicembre dopo il caso d’Onofrio.

Grande soddisfazione per Pacifici per la vittoria e dal palco di Coverciano ha ringraziato chi “di cuore chi mi ha votato e anche chi non mi ha votato, è il bello della democrazia: da domani sarò il presidente di tutti, nessuno escluso”. Poi un ulteriore ringraziamento “ai miei maestri Luigi Agnolin e Vittorio Benedetti, che mi hanno insegnato ad essere un dirigente e una persona onesta nella vita di tutti i giorni non solo in ambito sportivo. Da domani ci rimbocchiamo le maniche per il bene, l’interesse e il futuro della nostra associazione”.

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina in apertura dell’assemblea elettiva ha commentato così: "L’assemblea di oggi certifica una ritrovata unità in seno all’associazione, troppo spesso negli ultimi anni divisa e lacerata".

Chi è Carlo Pacifici, nuovo presidente dell'AIA

Carlo Pacifici è stato vicecommissario Can D (1995-1997), presidente del Cra Lazio (2006-2009), commissario Cai (2009-2013), e commissario Can D (2013-2017). Una lunga esperienza che ha visto il suo culmine con l’entrata nel 2016 nella Hall of Fame della Sezione di Roma “Generoso Dattilo”. Da marzo 2021 era componente del Comitato Nazionale AIA.