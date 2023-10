Cardinale in pressing per convincere il tutore di Pioli ad accettare: un’ombra sul tecnico del Milan Un’eventuale sconfitta del Milan col Napoli accelererebbe gli eventi: Gerry Cardinale, boss di RedBird, sta insistendo con Zlatan Ibrahimovic per convincerlo a fare da tutore a Stefano Pioli.

A cura di Paolo Fiorenza

Scaricato da gran parte dei tifosi del Milan dopo le ultime due sconfitte – in campionato con la Juventus e in Champions League col PSG – Stefano Pioli si gioca tanto stasera a Napoli e non solo in termini di classifica. Quattro sono i punti che separano i rossoneri dagli azzurri (21 contro 17, rispettivamente terzi e quarti, con la Juventus momentaneamente prima davanti all'Inter).

Al Maradona la pressione sarà notevole su entrambe le panchine, con Rudi Garcia che ha avuto ossigeno dalle ultime due vittorie su Verona e Union Berlino, ma deve convivere con la ‘tutela' di Aurelio De Laurentiis, ormai presente tutti i giorni a Castel Volturno.

Già, tutela. Una parola che potrebbe andare in voga anche a Milanello nei prossimi mesi (sempre che Pioli non salti prima), qualora un pezzo da novanta accetti di piazzarsi alle spalle del 58enne tecnico emiliano per sostenerlo e dargli anche qualche consiglio. Gerry Cardinale, boss di RedBird Capital Partners, la società americana che dal 2022 è proprietaria del Milan, sta insistendo con Zlatan Ibrahimovic perché si prenda in carico le sorti del Diavolo con un ruolo di supporto quotidiano a Pioli.

Zlatan Ibrahimovic ha il Milan nel cuore

Secondo quanto riporta Repubblica, Cardinale non ha ancora convinto il 42enne svedese appena ritiratosi, ma fa affidamento di riuscirci. Un'eventuale sconfitta col Napoli accelererebbe gli eventi: Ibrahimovic entrerebbe nel Milan come consulente personale del proprietario del club rossonero e sarebbe presente tutti i giorni a Milanello per dare man forte a Pioli.

Non esattamente qualcosa che faccia piacere ad un allenatore, soprattutto in un top club di Serie A e a maggior ragione se si tratta di colui che ha riportato lo Scudetto nella Milano rossonera dopo 11 anni vincendo il tricolore nel 2022. Era ieri, sembra passata un'eternità: ma nel calcio, si sa, le cose cambiano molto velocemente.