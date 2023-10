De Laurentiis a Castel Volturno per aiutare il Napoli: avrà colloqui singoli con i giocatori Il Napoli si prepara per la trasferta di Verona e al centro sportivo ci sarà anche Aurelio De Laurentiis: assisterà agli allenamenti e parlerà con tutti i giocatori.

A cura di Ada Cotugno

Dopo la tempesta che ha travolto il Napoli e il suo allenatore Rudi Garcia è tornato il sereno. La panchina azzurra resta pericolosamente traballante, ma almeno per il momento l'ombra di Antonio Conte sembra essersi allontanata. L'ex Roma avrà a disposizione qualche altra partita per rimettere ogni cosa al propio posto, affiancato dal presidente Aurelio De Laurentiis.

Ieri sera il patron dei partenopei è ritornato in città ed è pronto a stare accanto alla squadra nella preparazione della prossima partita: il Napoli scenderà in campo sabato contro il Verona e già da oggi il numero uno del club è tornato a lavoro al centro sportivo di Castel Volturno, affiancando l'allenatore. De Laurentiis assisterà alle sessioni di allenamento e viaggerà con la squadra.

Intanto Garcia ha già avuto un colloquio con il presidente durante questa sosta, assieme ai dirigenti che si sono riuniti per parlare dell'andamento della stagione e cercare insieme nuove soluzioni per risollevarsi dopo un avvio decisamente non positivo. Intanto nei prossimi giorni rientreranno anche i giocatori impegnati durante questa sosta per le nazionali e il gruppo sarà finalmente al completo.

Sarà allora che De Laurentiis riprenderà i suoi colloqui singoli: già nelle scorse ore ha parlato con ognuno dei suoi calciatori, per capire l'umore della squadra e avere un quadro chiaro di tutto ciò che sta capitando agli azzurri. Nel corso di questa settimana completerà il giuro, parlando a uno a uno con tutti gli elementi presenti nella sua rosa.

Per il momento è questa la strada che il Napoli ha scelto di adottare. Dopo aver incassato il no di Conte, obiettivo numero uno del presidente, la panchina resterà nelle mani di Garcia che però sarà seguito molto da vicino nelle prossime sfide che rappresentano lo snodo fondamentale di questa sua esperienza in azzurro.