Cardinale blinda Fonseca malgrado il pessimo avvio del Milan: il club fa muro attorno al tecnico Malgrado l’inizio di stagione pessimo da parte del Milan con un solo punto in due partite, il patron Gerry Cardinale ha voluto manifestare la fiducia del club al tecnico Fonseca al centro della contestazione dei tifosi. Decisiva, però, già la prossima sfida all’Olimpico contro la Lazio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Il difficile momento del Milan ha compattato tutta la dirigenza del club che non ha ammesso spaccature interne all'indomani della sconfitta di Parma, arrivata dopo il deludente pareggio di San Siro al debutto stagionale. A Milanello si è presentato anche il patron, Gerry Cardinale che insieme a Furlani e Moncada ha voluto ribadire la bontà del progetto tecnico confermando l'assoluta fiducia a Paulo Fonseca.

Cardinale a Milanello, fiducia a Fonseca malgrado il pessimo inizio di stagione

I tifosi mormorano, poco convinti del progetto attuale del Milan che ha stentato in campionato in modo tanto evidente quanto inaspettato. I presupposti e le aspettative erano di tutt'altro tenore, con l'arrivo di Paulo Fonseca che doveva sancire un cambio di rotta rispetto alla gestione precedente, conclusasi con l'addio a Stefano Pioli. Invece, aria pesante. A tal punto che prima Ibrahimovic – negli spogliatoi – poi Cardinale, a Milanello hanno deciso di prendere in mano di persona la situazione. Con il patron americano che ha voluto presentarsi stamattina a squadra e tecnico, insieme al resto della dirigenza, manifestando solidarietà e vicinanza al tecnico.

Il difficile avvio del Milan in campionato: un punto contro Torino e Parma

Il campionato del Milan è iniziato evidentemente in salita: il pareggio interno a San Siro, alla prima giornata, dovendo recuperare dallo 0-2 il Torino aveva agitato i tifosi che sono esplosi dopo il KO di Parma, al secondo turno. Una sconfitta amarissima, che ha visto il Milan subire altri due gol senza però riuscire a rimediare al disastro. Polemiche e contestazione soprattutto sui social con Fonseca nel mirino. Con il club che ha deciso per la mossa ad effetto per svelenire immediatamente l'ambiente.

I prossimi impegni del Milan: la sfida alla Lazio diventa un crocevia

Sabato 30 agosto all'Olimpico alle 20:45 è di scena Lazio-Milan. Seconda trasferta consecutiva per i rossoneri e 3° turno di Serie A che la squadra di Fonseca non potrà fallire per evitare nuove contestazioni. Si tratta anche del primo big-match stagionale, che arriva in un momento delicato anche per i capitolini di Baroni reduci dalla vittoria contro il Venezia dopo il KO subito a Udine.