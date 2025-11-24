Capuano esplode per il VAR a chiamata in C: “Una presa per il c*lo, chi ha fatto mettere questo coso?”

Il Giugliano di Eziolino Capuano incassa la seconda sconfitta consecutiva nel campionato di Serie C girone C. Dopo il ko interno contro l'Audace Cerignola, la squadra campana ha perso anche contro il Casarano sempre tra le mura amiche dello stadio De Cristofaro. Una sconfitta, quest'ultima, che ha fatto infuriare lo stesso Capuano soprattutto per via delle decisioni arbitrali e l'uso improprio dell'FVS, ovvero il VAR a chiamata introdotto per la prima volta a partire da questa stagione e promosso dal presidente della Serie C, Matteo Marani.

L'allenatore del Giugliano si è lamentato in conferenza stampa per un episodio arbitrale non corretto nemmeno al monitor: "Siccome mi ascoltano tutti, chi l'ha fatto mettere questo coso per prendere per il c*lo le persone? – ha tuonato l'allenatore del Giugliano -. È fallimentare, toglietelo, questa è una presa per il c*lo, una presa per i fondelli". Per quanto si stiano avendo buoni riscontri dall'innovazione in Serie C portata dall'FVS, Capuano non è di certo il primo che lamenta falle nel sistema del Football Video Support.

In tanti hanno evidenziato come ci fosse bisogno della tecnologia in campo anche in Serie C nonostante non si parli proprio di VAR. L'FVS di fatto non prevede una sala Var, ma solo delle telecamere gestite da bordocampo da un operatore e la possibilità di rivedere episodi dubbi o considerati errati. Una o due immagini a disposizione dell'arbitro che dunque sarà sempre il solo a decidere sull'episodio per cui è stato richiamato al monitor su chiamata di uno dei due allenatori delle due squadre in campo.

Per Capuano però, dopo l'episodio arbitrale discusso appoggiato anche dallo stesso Giugliano con un comunicato stampa, la modalità è sbagliata e aggiunge: "Ora se parlo rischio un deferimento ma se l'arbitro la va a rivedere quell'azione e non dai rigore allora devo pensare a qualche altra cosa". Capuano spiega le ragioni del suo sfogo: "Quando ci sarà la possibilità di un VAR vero in Serie C allora va bene ma oggi questo è successo al Giugliano oggi e domani può succedere a un'altra squadra".