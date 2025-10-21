Calcio
video suggerito
video suggerito

Capello sbalordito da Conte dopo PSV-Napoli: “Mai visto così”. La risposta: “Porto la frusta”

Capello durissimo dopo il tracollo del Napoli contro il PSV: “Squadra senza cuore, Conte irriconoscibile in panchina”. La risposta del mister.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Marco Beltrami
0 CONDIVISIONI
Immagine

Fabio Capello è rimasto sorpreso in negativo, come tanti, dalla prestazione del Napoli strapazzato 6-2 dal PSV. Una sconfitta dalle proporzioni inaspettate, con l’esperto ex allenatore e opinionista Sky che ha mostrato il suo stupore anche per l’atteggiamento di Antonio Conte. Nessuna reazione in campo da parte degli azzurri e nessuna reazione in panchina da parte del mister, con Capello che si sarebbe aspettato ben altro.

Capello sbalordito dalla prestazione negativa del Napoli contro il PSV

A caldo, subito dopo la pesantissima debacle, “don Fabio” ha fatto ricorso alla sua proverbiale schiettezza nel commentare quanto visto a Eindhoven. Quasi sbalordito Capello dal Napoli: "Avevano iniziato anche abbastanza bene, in vantaggio, e poi sono stati sommersi dal dinamismo del PSV. Soprattutto un Napoli senza ritmo, non aggrediva, non partecipava alla fase difensiva. Un Napoli senza cuore. E questa è stata la tristezza: vedere una squadra così”.

Immagine

Fabio Capello non si dà pace per l'atteggiamento di Antonio Conte in panchina

In particolare, l’ex condottiero di Milan, Roma, Juventus e Real Madrid non ha capito l’atteggiamento di Conte, a suo dire assolutamente inedito: "Non avrei mai pensato di vedere un Napoli allenato da un tecnico determinato, determinante, come Conte, che però questa volta l’ho visto mogio mogio in panchina fin dall’inizio. È una cosa che mi è sembrata un po’ strana: non vederlo vivo e attento come lo è sempre stato. Che cosa mi ha colpito? Mi ha colpito in maniera particolare che loro andavano quasi al doppio rispetto al Napoli. E così il Napoli è stato letteralmente sommerso".

Leggi anche
Napoli strapazzato dal PSV in Champions: finisce 6-2, notte da incubo per Conte

Poco dopo Capello ha ribadito il suo pensiero. Il volto noto dell’emittente satellitare avrebbe voluto vedere un altro Conte, capace di dare una scossa ai suoi giocatori: “La determinazione? Non ce l’aveva neanche lui (Conte, ndr). Io non l’ho mai visto così mogio in panchina, senza trasmettere un momento di rabbia, .Anche in lui non si capisce questo atteggiamento”.

Immagine

La risposta di Conte a Capello

E Conte cosa ha risposto? Un po' infastidito l'allenatore di fronte alla domanda di Capello sulla sua presunta rassegnazione: "Rassegnato? No, assolutamente. Magari non trasmettevo gioia, ma quella è difficile da mostrare durante una partita. Posso trasmettere rabbia, incazzatura, la famosa cazzimma, quello sì. Forse oggi ero meno aggressivo del solito, sarà colpa mia se abbiamo perso 6-2. La prossima volta porterò la frusta e lo sgabello, come un domatore di tigri".

Calcio
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Champions
L'Inter continua a vincere anche in Champions: poker all'Union e ancora zero gol subiti
Napoli strapazzato dal PSV in Champions: finisce 6-2, notte da incubo per Conte
Pio Esposito si commuove abbracciando Bonny dopo aver segnato il suo 1° gol in Champions
Il gesto scellerato di Lucca che lascia in 10 il Napoli nell'inferno di Eindhoven: "Ma sei matto"
Per Conte la sconfitta ha svelato il vero problema del Napoli: "Troppi giocatori nuovi"
Chivu fa tre su tre in Champions e spiega come ha rigenerato l'Inter: "A volte il calcio è bastardo"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views