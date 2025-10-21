Capello sbalordito da Conte dopo PSV-Napoli: “Mai visto così”. La risposta: “Porto la frusta”

Fabio Capello è rimasto sorpreso in negativo, come tanti, dalla prestazione del Napoli strapazzato 6-2 dal PSV. Una sconfitta dalle proporzioni inaspettate, con l’esperto ex allenatore e opinionista Sky che ha mostrato il suo stupore anche per l’atteggiamento di Antonio Conte. Nessuna reazione in campo da parte degli azzurri e nessuna reazione in panchina da parte del mister, con Capello che si sarebbe aspettato ben altro.

Capello sbalordito dalla prestazione negativa del Napoli contro il PSV

A caldo, subito dopo la pesantissima debacle, “don Fabio” ha fatto ricorso alla sua proverbiale schiettezza nel commentare quanto visto a Eindhoven. Quasi sbalordito Capello dal Napoli: "Avevano iniziato anche abbastanza bene, in vantaggio, e poi sono stati sommersi dal dinamismo del PSV. Soprattutto un Napoli senza ritmo, non aggrediva, non partecipava alla fase difensiva. Un Napoli senza cuore. E questa è stata la tristezza: vedere una squadra così”.

Fabio Capello non si dà pace per l'atteggiamento di Antonio Conte in panchina

In particolare, l’ex condottiero di Milan, Roma, Juventus e Real Madrid non ha capito l’atteggiamento di Conte, a suo dire assolutamente inedito: "Non avrei mai pensato di vedere un Napoli allenato da un tecnico determinato, determinante, come Conte, che però questa volta l’ho visto mogio mogio in panchina fin dall’inizio. È una cosa che mi è sembrata un po’ strana: non vederlo vivo e attento come lo è sempre stato. Che cosa mi ha colpito? Mi ha colpito in maniera particolare che loro andavano quasi al doppio rispetto al Napoli. E così il Napoli è stato letteralmente sommerso".

Poco dopo Capello ha ribadito il suo pensiero. Il volto noto dell’emittente satellitare avrebbe voluto vedere un altro Conte, capace di dare una scossa ai suoi giocatori: “La determinazione? Non ce l’aveva neanche lui (Conte, ndr). Io non l’ho mai visto così mogio in panchina, senza trasmettere un momento di rabbia, .Anche in lui non si capisce questo atteggiamento”.

La risposta di Conte a Capello

E Conte cosa ha risposto? Un po' infastidito l'allenatore di fronte alla domanda di Capello sulla sua presunta rassegnazione: "Rassegnato? No, assolutamente. Magari non trasmettevo gioia, ma quella è difficile da mostrare durante una partita. Posso trasmettere rabbia, incazzatura, la famosa cazzimma, quello sì. Forse oggi ero meno aggressivo del solito, sarà colpa mia se abbiamo perso 6-2. La prossima volta porterò la frusta e lo sgabello, come un domatore di tigri".