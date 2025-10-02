Capello incredulo sulle scelte di Tudor, lo incalza dopo Villarreal-Juve: “Ma ti sei accorto o no?”

Il pareggio rocambolesco all'Estadio de la Ceramica ha lasciato la Juventus con il retrogusto amaro di aver sfiorato semplicemente l'impresa della vittoria esterna contro il Villarreal in Champions League. I bianconeri escono con un buon pareggio ma la dinamica della gara ha lasciato più di una perplessità soprattutto sulle scelte di Tudor che, se è vero che ha trovato la chiave giusta a inizio ripresa con i cambi corretti, si è poi perso nel finale dove gli spagnoli hanno ritrovato grinta, coraggio e il 2-2. Anche Fabio Capello, dagli studi Sky non ha esitato a incalzare il tecnico bianconero sui problemi che gli erano sembrati palesi: "Le palle ferme erano tutte degli spagnoli, ma ti sei accorto o no?".

Capello sconfortato dal finale della Juve: "Vistosamente calati e scelte poco azzeccate"

I dubbi di Capello sulla bontà della gestione di Tudor nella seconda parte di gara sono nati durante la discussione post partita negli studi Sky, con Don Fabio che si è domandato ad alta voce di quanto visto in campo, con una Juventus che ha chiuso in modo confuso e in chiara difficoltà sotto l'assedio del Villarreal. Sul banco degli imputati, le scelte di Tudor: "Negli ultimi 20 minuti la squadra è vistosamente calata e forse lì qualche rammarico c'è perché probabilmente qualche sostituzione andava fatta e anche prima. Non ho capito come mai" ha sottolineato Capello, "ad esempio David è rimasto in campo fino all'86', sinceramente è una scelta poco azzeccata perché quando la Juve stava dominando si doveva cambiare qualcosa".

Tudor incalzato da Capello: "Forse qualche sostituzione si doveva fare prima"

Un pensiero che ha rivolto poi direttamente a Igor Tudor una volta in collegamento dalla Spagna, con una domanda incalzante: "Tudor, forse una sostituzione anticipata avrebbe aiutato la squadra… Ma ti sei accorto o no che su tutte le punizioni e calci d’angolo la prendevano sempre loro di testa?". Il riferimento, evidente, è al gol del decisivo 2-2 di Veiga direttamente da corner, al 90′. "Su certe cose stiamo lavorando, abbiamo le nostre problematiche" ha risposto il tecnico bianconero. "I cambi si fanno quando uno li sente… sinceramente non ho visto questa sofferenza nella ripresa".

Per Capello il problema resta ed è evidente: "Io avevo previsto quel gol da corner"

Una risposta che non ha convinto per nulla Capello che in studio ha poi proseguito sul suo commento, tutt'altro che positivo e confortante sulla prestazione della Juventus: "C'è un problema grave da risolvere ed è quello dei calci d'angolo. Su tutti i corner battuti dagli spagnoli la difesa bianconera si è sempre fatta sorprendere. Alla fine, purtroppo, avevo previsto il loro gol del pareggio che è arrivato proprio da un calcio d'angolo".