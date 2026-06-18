Cameraman colpito ai Mondiali da un difensore dell’Uzbekistan, Khusanov poi viene ammonito

Durante Uzbekistan-Colombia dei Mondiali c’è stato un episodio curioso, un cameraman è stato travolto da Khusanov, poi ammonito.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali di calcio 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'esordio di Fabio Cannavaro ai Mondiali da allenatore è stato con una sconfitta, tutto sommato prevedibile. Perché il primo incontro di sempre dell'Uzbekistan in Coppa del Mondo è finito 3-1 per la Colombia. Durante l'incontro è accaduto, però, qualcosa di molto particolare, di inedito. Perché un cameraman è stato colpito dal difensore uzbeko Khusanov e sono stati costretti a entrare in campo i medici.

Khusanov ammonito dopo il fallo su Luis Diaz

Si era ancora sul punteggio di 0-0. Al minuto 34 c'è un contrasto tra due dei giocatori più rappresentativi in campo: l'uzbeko Khusanov, difensore del Manchester City, e Luis Diaz, la stella dei Cafeteros e del Bayern Monaco. Un contrasto classico con il giocatore del City che entra duramente sul colombiano. Khusanov non ferma la sua corsa dopo aver steso il giocatore sulla linea di bordo campo e finisce casualmente su un cameraman, che crolla sul campo. Il colpo è notevole.

La partita viene sospesa per qualche attimo. I medici arrivano per prestare soccorso all'operatore, piuttosto dolorante alla caviglia e nel complesso alla gamba. Khusanov è colpito da quanto accaduto e resta lì per sincerarsi delle condizioni del cameraman. Al ritorno in campo viene ammonito. Cartellino giallo che naturalmente non è arrivato per il colpo sul cameraman, ma per il fallaccio su Luis Diaz.

Uzbekistan-Colombia 1-3

L'incontro poi è stato vinto, come detto, 3-1 dalla Colombia e si è portato così al comando del raggruppamento, dopo l'inopinato pareggio del Portogallo, bloccato sull'1-1 dal Congo. Munoz ha aperto le danze al 40′, poi c'è stato il sorprendente pari dell'uzbeko Fayzullayev, ma dopo appena quattro minuti proprio Luis Diaz ha rimesso i Cafeteros avanti che al nono minuto di recupero sono riusciti a realizzare anche il terzo gol.