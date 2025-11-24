Camello pubblica le gravi minacce ricevute sui social: “Ti devi ammalare per un tumore e morire”

Sergio Camello ha 24 anni ed è l'attaccante del Rayo Vallecano che ha pubblicato sui social quali sono i messaggi che riceve sui social. Gliene arrivano di tutti i tipi, un po' ci ha fatto l'abitudine. Ma questa volta no, ha deciso che non poteva passarci sopra, non poteva (più) fare finta di nulla e ha reso pubblico tutto dopo il pareggio per 0-0 contro l'Oviedo. "Ti devi ammalare per un tumore e poi morire!", è la frase che gli è stata scagliata addosso con violenza verbale assieme a una serie di insulti. Il motivo? Non essere riuscito a fare gol per regalare una vittoria che avrebbe avvicinato un po' di più la squadra di Madrid alla zona Europa. Invece, resta inglobata nel gruppo di formazioni che sgomitano per accorciare almeno il gap con la sesta posizione che vale la Conference League (attualmente occupata Espanyol a quota 18 punti).

Camello e le gravi minacce dopo lo 0-0 con l'Oviedo: "Pezzo di mer*a"

Sergio Camello ha un profilo Instagram che annovera 68 mila follower e non tutti sono proprio suoi fedelissimi… anzi, a giudicare da quel che gli scrivono c'è una colonia di haters che deve averlo preso di mira. Capita, fa parte del gioco anche questo ma nel caso specifico si è superato davvero ogni limite. Basta dare un'occhiata alle invettive messe assieme l'una di seguito all'altra.

"Pezzo di mer*a, figlio di pu**ana! Che diavolo c'è di male nel calciare la palla in porta? Spero che ti venga il tumore e che muoia in campo, pezzo di mer*a!".

Perché ce l'hanno tanto con l'attaccante

Perché ce l'hanno con lui? Facile, facile intuirlo: non è riuscito a fare gol. E questo è motivo sufficiente secondo alcuni per attaccarlo così, mettendolo alla berlina. Sergio Camello ha accumulato finora 13 presenze complessive, tra campionato e coppe, segnato 2 gol (l'uno in Coppa del Re e l'altro nelle qualificazioni alla Conference League) e servito due assist. In Liga è ancora a secco ed è partito titolare solo 2 volte (l'ultima proprio contro l'Oviedo, quando è stato sostituito al 70°), accumulando un totale di 216 minuti su 7 presenze totali.