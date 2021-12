Calendario Nations League, Inghilterra-Italia a porte chiuse: le date delle partite Il calendario completo e le date delle gare dell’Italia nella fase a gironi della prossima Uefa Nations League. Gli azzurri affronteranno Germania, Ungheria e Inghilterra. La gara di Wembely si giocherà a porte chiuse.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Italia è stata sorteggiata in un autentico girone di ferro in vista della prossima Nations League. Il torneo organizzato dalla Uefa prenderà il via il 2 giugno 2022, data in cui inizierà la fase a gironi, fino al 18 giugno 2023, quando si giocheranno le finali. Gli azzurri campioni d'Europa in carica hanno pescato Inghilterra, Germania e Ungheria dall'urna di Nyon (Svizzera) nel proprio Gruppo 3. La sorprendente squadra allenata da Marco Rossi ma soprattutto i finalisti degli ultimi Europei proprio contro l'Italia e i rivali storici della Germania in un unico girone.

La Uefa nella giornata odierna ha diramato anche il calendario ufficiale delle partite con tanto di orari in cui saranno disputate le gare della fase a gironi. L'Italia inizierà la Nations League facendo il proprio esordio con un vero battesimo di fuoco contro la Germania. La seconda sfida sarà invece contro l'Ungheria di Marco Rossi che aveva fatto molto bene agli Europei sognando per un attimo anche l'impresa nel girone con Francia, Portogallo e la stessa Germania. Gli azzurri concluderanno la fase a gironi poi proprio contro l'Inghilterra di Southgate.

Proprio la sfida contro la Nazionale dei Tre Leoni nasconde una particolarità. Il match infatti si giocherà a Wembely, stadio delle gare casalinghe dell'Inghilterra e anche teatro dell'ultima finale degli Europei vinti dall'Italia. In quell'occasione la vigilia della gara fu contrassegnata da diversi disordini all'esterno dello stadio che hanno poi portatola Uefa a sanzionare l'Inghilterra con una partita a porte chiuse nella prima gara utile di un torneo organizzato dalla Uefa. Fino a questo momento gli inglesi hanno giocato infatti solo competizioni FIFA (per le qualificazioni Mondiali).

Leggi anche Inter agli ottavi di Champions League: tabellone e calendario delle partite

Le date della Nations League: il calendario dell'Italia nella fase a gironi

L'Italia farà il suo esordio casalingo il prossimo 4 giugno 2022 contro la Germania. Sempre in casa gli azzurri se la vedranno poi con Ungheria il prossimo 7 giugno per poi giocare a Wembely l'11 giugno per giocare la sfida contro l'Inghilterra che rappresenta praticamente un replay della finale poi vinta dalla Nazionale di Mancini agli Europei. In questo caso la partita, come sottolineato dalla Uefa, si giocherà a porte chiuse. Il girone di ritorno invece si aprirà il 14 giugno con l'Italia che affronterà la Germania in trasferta per poi ospitare l'Inghilterra in casa il 23 settembre 2022. La fase a gironi degli azzurri si concluderà il 26 settembre in casa dell'Ungheria. Questo il calendario completo dell'Italia nella fase a gironi di Nations League.

Italia -Germania 4 giugno 2022 ore 20:45

-Germania 4 giugno 2022 ore 20:45 Italia -Ungheria 7 giugno 2022 ore 20.45

-Ungheria 7 giugno 2022 ore 20.45 Inghilterra- Italia 11 giugno 2022 ore 20:45 (porte chiuse)

11 giugno 2022 ore 20:45 (porte chiuse) Germania- Italia 14 giugno 2022 ore 20:45

14 giugno 2022 ore 20:45 Italia -Inghilterra 23 settembre 2022 ore 20:45

-Inghilterra 23 settembre 2022 ore 20:45 Ungheria-Italia 26 settembre 2022 ore 20:45

I 4 gruppi sorteggiati dall'urna di Nyon

Il gruppo 3 dell'Italia è sicuramente il più complicato e se vogliamo spettacolare di questa fase a gironi di Nations League. Equilibrato il gruppo 4 con Belgio, Olanda, Polonia e Galles. Promette spettacolo invece il Gruppo 2 in cui ci sono Spagna, Portogallo, Svizzera e Repubblica Ceca.