Il girone dell’Italia nella Nations League 2022/2023: nel gruppo con Ungheria, Inghilterra e Germania L’Italia reduce dal terzo posto conquistato nell’ultima edizione, affronterà nel gruppo 3 della Lega A della Nations League 2022/2023 Ungheria, Inghilterra e Germania.

A cura di Marco Beltrami

La terza edizione della UEFA Nations League prende forma grazie al sorteggio della fase a gironi. L'Italia reduce dal terzo posto conquistato nel torneo 2020/2021, e proprio per questa inserita tra le teste di serie della Lega A ha conosciuto i nomi delle prossime avversarie. La Nazionale di Mancini, che spera a marzo di strappare la qualificazione per i Mondiali in Qatar attraverso i playoff, affronterà in Nations League Ungheria, Inghilterra, Germania.

L'Italia ritrova l'Inghilterra, in un girone di fuoco nella Nations

Poteva andare sicuramente meglio all'Italia, considerando che era una delle teste di serie insieme a Spagna, Francia e Belgio. Nomi alla mano però la Nazionale di Roberto Mancini, campione d'Europa, è quella tra le finaliste dell'ultima edizione che forse ha avuto il sorteggio peggiore visto che affronterà l'Ungheria di Marco Rossi, ma soprattutto la Germania e l'Inghilterra. Con la squadra di Southgate sarà la rivincita dell'ultima finale continentale. Match intriganti dunque per gli azzurri che sperano di arrivare alla competizione con in tasca il pass per Qatar 2022 e dunque più "leggeri".

I gironi della Nations League 2022/2023

Definito dunque il tabellone della fase a gironi della Nations League 2022/2023. Questo il quadro completo dei 14 gruppi delle 4 Leghe, con l'Italia che nella Lega A è stata inserita nel gruppo 1 che è senza dubbio uno dei più difficili e suggestivi, con Inghilterra e Germania, oltre all'Ungheria . Per completare in maniera definitiva il quadro, saranno necessarie le sfide Cipro-Estonia e Kazakistan-Moldavia. Ecco il tabellone:

LEGA A

Gruppo 1: Austria, Croazia, Danimarca, Francia

Gruppo 2: Repubblica Ceca, Svizzera, Portogallo, Spagna,

Gruppo 3: Ungheria, Inghilterra, Germania, Italia

Gruppo 4: Galles, Polonia, Olanda, Belgio

Gruppo 1: Armenia, Repubblica d'Irlanda, Scozia, Ucraina

Gruppo 2: Albania, Israele, Russia, Islanda

Gruppo 3: Montenegro, Romania, Finlandia, Bosnia

Gruppo 4: Slovenia, Serbia, Norvegia, Svezia



Gruppo 1: Isole Far Oer, Lituania, Lussemburgo, Turchia

Gruppo 2: Cipro o Estonia, Kosovo, Grecia, Irlanda del Nord

Gruppo 3: Kazakistan o Moldavia, Azerbaigian, Bielorussia, Slovacchia

Gruppo 4: Gibilterra, Georgia, Macedonia, Bulgaria



Gruppo 1: Lettonia, Andorra, Kazakistan o Moldova, Liechtenstein

Gruppo 2: San Marino, Cipro o Estonia, Malta

Quando si gioca la Nations League 2022/2023, le date e il calendario

Quando inizierà la Nations League 2022/2023? L'Italia che al momento è concentrata esclusivamente sui playoff Mondiali, che inizieranno il 24 marzo con la sfida contro la Macedonia, e si concluderanno speriamo positivamente il 29 contro la vincente di Portogallo-Turchia. Per l'esordio nel torneo, bisognerà dunque aspettare il 2 giugno, quando inizierà il programma della 1a giornata che si chiuderà l'8giugno. Dopo la pausa per i Mondiali del Qatar, la Nations League tornerà nel giugno 2023, con le Finals Four in programma dal 14 al 18 giugno. Il calendario della Nations League:

Giornate 1 e 2 : 2–8 giugno 2022

: 2–8 giugno 2022 Giornate 3 e 4 : 8–14 giugno 2022

: 8–14 giugno 2022 Giornate 5 e 6 : 22–27 settembre 2022

: 22–27 settembre 2022 Sorteggio finals : da conf.

: da conf. Semifinali : 14 e 15 giugno 2023

: 14 e 15 giugno 2023 Finale e finale terzo posto: 18 giugno 2023

Play-out: 21–23 e 24–26 marzo 2024

Come funziona la Nations League e chi va in finale

L'Italia è dunque in uno dei gironi della Lega A in base ai risultati delle prime due edizioni. Per accedere al turno successivo, dovrà necessariamente arrivare prima in classifica, rispetto a Inghilterra, Germania e Ungheria. In questo modo, entrerà a far parte della Final Four con le altre vincenti dei gruppi della Lega A che si incroceranno in semifinale e poi in finale.