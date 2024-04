La Fiorentina vince la Coppa Italia Primavera nel ricordo di Joe Barone: nella festa spunta la sua maglia

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

La Fiorentina vince ai rigori la Coppa Italia Primavera contro il Torino e nella festa spunta la maglia di Joe Barone. Per la squadra gigliata è l'ottava coppa della sua storia e con questa vittoria raggiunge proprio i granata in testa all’albo d’oro del torneo: la finale giocata allo stadio Dall'Ara di Bologna si conclusa dagli undici metri dopo che lo 0-0 si è protratto per 120 minuti.

Decisivo l’errore del capitano granata Dellavalle, che sbaglia il rigore e permette a Rubino di chiudere la gara col penalty decisivo. La squadra allenata da Daniele Galloppa si aggiudica il trofeo ma il Torino esce battuto con onore: i ragazzi di Scurto si sono arresi solo ai calci di rigore.

Durante la festa dopo il rigore decisivo è comparsa sul terreno del Dall'Ara una maglia con il numero 10 e la scritta Barone: chiaro riferimento al dirigente della Viola scomparso pochi giorni fa ma il suo ricordo è ancora chiaro e nitido nelle menti di tutti nella famiglia fiorentina.

La maglia è ricomparsa anche più tardi, dopo la premiazione, con Pradé a sostenerla in mezzo al gruppo dei ragazzi. Un momento molto emozionante per tutto l'ambiente viola.

Il tabellino di Torino-Fiorentina 5-3 d.c.r.

TORINO (4-2-3-1) Abati; Marchioro, Dellavalle, Mendes, Balcot; Ruszel (dal 1’ s.t. Dalla Vecchia), Silva; Savva (dal 7’ s.t.s. Acar), Ciammaglichella (dal 35’ s.t. Perciun), Njie; Padula (dal 35’ s.t. Gabellini). All. Scurto.

FIORENTINA (4-2-3-1) Tognetti; Biagetti (dall’8’ p.t.s. Vigiani), Baroncelli, Romani, Fortini; Harder (dal 30’ s.t. Vitolo), Ievoli (dal 37’ s.t. Gudelevicius); Sene, Rubino, Caprini; Braschi (dal 37’ s.t. Presta). All. Galloppa.

ARBITRO Bordin di Bassano del Grappa.

NOTE Spettatori 2000 circa. Ammoniti Ruszel e Dellavalle (Torino), Harder e Ievoli (Fiorentina). Tiri fuori 5-4, tiri in porta 4-3, angoli 7-6. Sequenza rigori: Caprini gol (Fiorentina), Dellavalle parato (Torino), Baroncelli gol (F), Njie gol (T), Romani gol (F), Gabellini gol (T), Fortini gol (F), Perciun gol (T), Rubino gol (F)