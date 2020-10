Nel calciomercato post Covid non c'è posto per l'acquisto pazzo. E così è stato. Ogni trattativa si è prolungata oltre ogni misura centellinando i centesimi da inserire nel prezzo, evitando follie economiche che con la crisi attuale avrebbero il semplice significato di un autogol. Così è stato per Arturo Vidal all'Inter, per il quale sono trascorse intere settimane a disquisire sull'eventuale buonuscita da pagare al Barcellona. E così è stato anche per uno degli affari top di quest'autunno: Federico Chiesa alla Juventus. E' arrivato all'ultimo giorno, a prezzo di saldo con 10 milioni di euro per un biennale in prestito e un riscatto complessivo di 50 milioni.

Tutto ciò non significa svalutare i giocatori, ma semplicemente pagarli per ciò che il momento richiede. Ed è per questo che moltissime squadre hanno effettuato le loro trattative con la regola ferrea che fu varata già qualche decennio fa da Adriano Galliani del "arriva un giocatore solo se prima ne parte un altro". E non è un caso se oggi, guardando le rose rinnovate, gli acquisti a titolo definitivo sono pochi e per lo più si è preferito la formula del prestito (secco, con diritto o obbligo di riscatto) per ovviare alle spese del momento.

Una necessità che ha evidenziato anche una grandissimo realismo. Tutti i club sono in deficit economico da virus, dalla Juventus allo Spezia. Nessuno può permettersi investimenti in attesa che vengano ripagati. Ed è per questo che c'è anche una vera e propria squadra formata da calciatori svincolati o che sono rientrati dall'estero per tornare a giocare nel nostro campionato. Acquisti low cost, dei ‘cavalli di rientro', o un ‘usato sicuro' che già si è calato nella nostra realtà ed è pronto all'uso.

Tra i tanti ci sono anche nomi importanti. In difesa c'è Glik sbarcato dal Monaco al Benevento dopo aver un trascorso al Torino; in porta c'è Reina, che – via Milan – ha lasciato l'Aston Villa per inserirsi alle spalle di Strakosha alla Lazio. E poi tra centrocampo ed attacco tanti nomi, alcuni di veri e propri campioni. C'è Arturo Vidal che ritrova Conte, non più alla Juventus ma in nerazzurro all'Inter dopo aver girovagato per l'Europa. C'è anche Alvaro Morata che riabbraccia la Juventus, rivestendone la maglia dopo 4 stagioni passate tra le due squadre di Madrid e il Chelsea.

A proposito di Chelsea, ecco il ritorno anche di Bakayoko che si è trasferito al Napoli. Per lui un rientro in Italia che avrebbe dovuto vestire i colori del Milan, la stessa società che nel 2018 lo ingaggiò per una stagione. A Genova, sponda Sampdoria, si rivedrà invece un'altra vecchia conoscenza, Keita Balde, ex Lazio e Inter proveniente dal Monaco. Mentre l'Udinese è vicinissima a Deulofeu, lo spagnolo che sempre al Milan fece la sua prima esperienza in Serie A nel 2017 e che adesso ritorna, insieme a Kalinic in dirittura d'arrivo al Verona. Per il croato – già ex Milan, Fiorentina, Roma – l'avventura sarà al Bentegodi con l'addio all'Atletico Madrid.

Infine, un occhio di riguardo anche ad alcuni svincolati di lusso. Come Giacomo Bonaventura passato dal Milan alla Fiorentina o Borja Valero che invece di appendere le scarpette al chiodo ha preferito continuare salutando l'Inter e ritornando a Firenze dove troverà un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano: Callejon, fresco neo acquisto gigliato dopo aver salutato Napoli.