Calciomercato Serie A 2025, il tabellone con acquisti e cessioni squadra per squadra

Tutti i movimenti in entrata e uscita delle 20 squadre di calcio che disputeranno la Serie A 2025-2026. Acquisti e cessioni nel tabellone di calciomercato.

La sessione estiva 2025 di calciomercato: le squadre di Serie A è iniziata. Tutte le squadre hanno già piazzato dei colpi, più o meno importanti. Il Napoli ha acquistato Kevin De Bruyne, mentre il Milan ha portato in Italia Luka Modric. La Juventus invece si è rinforzata in attacco prelevando il canadese Jonathan David. Mentre l'Inter ha riportato a casa i fratelli Pio, che ha già segnato al Mondiale per Club, e Sebastiano Esposito ed ha preso il croato Sucic, il brasiliano Luis Henrique e l'attaccante Bonny dal Parma.

L'Atalanta invece ha preso Sulemana e Ahanor, ma potrebbe perdere Retegui. Ferme in entrare Roma e Lazio. Mentre il Bologna ha riportato in Italia Ciro Immobile. La Fiorentina invece dal campionato turco ha prelevato Edin Dzeko e dall'Empoli Viti e Fazzini. Il Como continua la sua campagna di rafforzamento. Fabregas avrà in rosa anche il talento croato Baturina e Kuhn, acquistato dal Celtic.

Atalanta

Acquisti: Kamaldeen Sulemana (c, Southampton), Ahanor (d, Genoa)

Cessioni: Ruggeri (d, Atletico Madrid), Rui Patricio (p, Al Ain), Toloi (d, svincolato), Cuadrado (c, svincolato), Posch (d, Bologna)

Formazione tipo (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossonou, Hien, Scalvini; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; de Ketelaere; Lookman, Retegui. All. JURIC

Bologna

Acquisti: Vitik (d, Sparta Praga), Posch (d, Atalanta), Karlsson (c, Lecce), Urbanski (c, Monza), Immobile (a, Besiktas).

Cessioni: Calabria (d, Milan), Pobega (d, Milan)

Formazione tipo (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. All. Italiano

Cagliari

Acquisti: Borrelli (a, Brescia), Scuffet (p, Napoli), Rog (c, Dinamo Zagabria) Radunovic (p, Bari) Idrissi (d, Modena)

Cessioni: Augello (d, Palermo), Coman (a, Al-Gharafa)), Viola (c, fine contratto), Palomino (d, fine contratto), Jankto (c, fine contratto), Sherri (p, Frosinone), Makoumbou (c, Samsunspor)

Formazione tipo (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Gaetano, Deiola, IDRISSI, Piccoli, Luvumbo. All. PISACANE

Como

Acquisti: Baturina (c, Dinamo Zagabria), Kuhn (a, Celtic), Jesus Rodriguez (a, Betis), Addai (a, AZ Alkmaar), Audero (p, Palermo), Belotti (a, Benfica), Abildgaard (c, Pisa)

Cessioni: Ikone (c, Fiorentina), Reina (p, fine contratto)

Formazione tipo (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Valle; Perrone, Caqueret; Paz, BATURINA, Diao; Douvikas. All. Fabregas

Cremonese

Acquisti: Floriani Mussolini (d, Juve Stabia), Okereke (a, Gaziantep), Sernicola (d, Pisa), Quagliata (d, Catanzaro), Afena-Gyan (c, Juventus Next-Gen), Nava (p, Milan)

Cessioni: Majer (c, Mantova), Gelli (c, Frosinone)

Formazione tipo (3-5-2): Fulignati; QUAGLIATA, Ravanelli, Ceccherini; Barbieri, Azzi, Collocolo, Vandeputte; Vazquez, Johnson. All. NICOLA

Fiorentina

Acquisti: Viti (d, Empoli), Fazzini (c, Empoli), Sottil (c, Milan), Dzeko (a, Fenerbahce), Ikone (c, Como), Bianco (c, Monza), Kouame (a, Empoli), Brekalo (a, Kasimpasa), Barak (c, Kasimpasa), Nzola (a, Lens)

Cessioni: Cataldi (c, Lazio), Zaniolo (c, Galatasaray), Adli (c, Milan), Folorunsho (c, Napoli), Colpani (c, Monza), Bove (c, Roma), Moreno (d, Levante)

Formazione tipo (3-5-2): De Gea; Comuzzo; VITI, Ranieri; Dodò, Fagioli, Mandragora, FAZZINI, Gosens; Kean, DZEKO. All. PIOLI

Genoa

Acquisti: Gronbaek (c, Rennes), Stanciu (c, Damac), Kumer Celik (d, NS Mura), Vogliacco (d, Parma), Marcandalli (d, Venezia), Bohinen (c, Frosinone), Carboni (c, Inter)

Cessioni: Pinamonti (a, Sassuolo), Badelj (c, fine contratto), Zanoli (d, Napoli), Miretti (c, Juventus), Ahanor (d, Atalanta), Cornet (a, West Ham)

Formazione tipo (4-2-3-1): Leali; Sabelli, de Winter, Vasquez; Martin; Thorsby, Frendrup; Cuenca, GRONBAEK, STANCIU; Vitinha. All. Vieira

Inter

Acquisti: Luis Henrique (c, Olympique Marsiglia), Sucic (c, Dinamo Zagabria), Bonny (a, Parma), Francesco Pio Esposito (a, Spezia), Sebastiano Esposito (a, Empoli)

Cessioni: Arnautovic (a, fine contratto), Correa (a, Botafogo), Carboni (c, Genoa)

Formazione tipo (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. CHIVU

Juventus

Acquisti: David (a, Lille), Miretti (d, Genoa), Rugani (d, Ajax), Kostic (c, Fenerbahce)

Cessioni: Renato Veiga (d, Chelsea), Kolo Muani (a, PSG),

Formazione tipo (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Gatti; Alberto Costa, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz; DAVID. All. Tudor

Lazio

Acquisti: Cataldi (c, Fiorentina), Cancellieri (a, Parma)

Cessioni: Tchaouna (c, Burnley)

Formazione tipo (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Rovella, Guendouzi, Vecino; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All. SARRI

Lecce

Acquisti: Camarda (a, Lecce), Kouassi (d, Lavallois), Maleh (c, Empoli), Oudin (c, Sampdoria)

Cessioni: Sala (d, Como), Karlsson (c, Bologna)

Formazione tipo (4-3-3): Falcone; KOUASSI, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Pierret, Helgason; Banda, Krstovic, Tete Morente. All. DI FRANCESCO

Milan

Acquisti: Modric (c, Real Madrid), Ricci (c, Torino), Saelemaekers (c, Roma), Okafor (a, Napoli)

Cessioni: Reijnders (c, Manchester City), Camarda (a, Lecce), Abraham (a, Besiktas), Joao Felix (a, Chelsea), Florenzi (d, fine contratto), Jovic (a, fine contratto), Sottil (c, Fiorentina), Nava (p, Cremonese)

Formazione tipo (4-3-3): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Bartesaghi; MODRIC, Loftus-Cheek, RICCI; Pulisic, Gimenez, Leao. All. ALLEGRI

Napoli

Acquisti: De Bruyne (c, Manchester City), Marianucci (d, Empoli), Zanoli (d, Genoa), Folorunsho (c, Fiorentina), Lindstrom (c, Everton), Lang (a, PSV Eindhoven)

Cessioni: Okafor (a, Milan), Scuffet (p, Cagliari), Billing (c, Bournemouth), Rafa Marin (d, Villarreal), Contini (p, svincolato)

Formazione tipo (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, DE BRUYNE. All. Conte

Parma

Acquisti: Ordonez (c, Velez), Joujou (a, Le Havre)

Cessioni: Bonny (a, Inter), Cancellieri (a, Lazio), Vogliacco (d, Genoa)

Formazione tipo (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Balogh, Leoni, Valeri; Bernabé, Sohm; Man, ORDONEZ, Ondrejka; Pellegrino. All. CUESTA

Pisa

Acquisti: Vurak (c, Frosinone), Lusuardi (d, Frosinone), Kandje Mbambi (d, Gent), Maucci (c, Brescia), Jevsenak (d, Oliveirense)

Cessioni: Sernicola (d, Cremonese), Abildgaard (c, Como), Solbakken (a, Sparta Praga), Morutan (c, Ankaragucu)

Formazione tipo (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Lusuardi; Toure, Marin, Piccinini, Angori; Tramoni, Moreo; Lind. All. GILARDINO

Roma

Acquisti: Kumbulla (d, Espanyol), Hermoso (d, Bayer Leverkusen)

Cessioni: Saelemaekers (c, Milan), Hummels (d, fine contratto), Nelsson (d, Galatasaray), Gouarna-Douath (d, Strasburgo), Feola (d, Verona)

Formazione tipo (3-4-1-2): Svilar; Celik, Mancini, N'Dicka; Soulé, Cristante, Koné, Angelino; Pellegrini, Dybala; Dovbyk. All. GASPERINI

Sassuolo

Acquisti: Pinamonti (a, Genoa), Turati (p, Monza)

Cessioni: Obiang (c, Monza), Lovato (d, Salernitana), Moldovan (p, Atletico Madrid), Verdi (c, fine contratto), Mazzitelli (c, Como), Bonifazi (d, Bologna)

Formazione tipo (4-3-3): TURATI; Toljan, Muharemovic, Romagna, Doig; Boloca, Ghion; Laurentie, Volpato, Berardi; Mulattieri. All. Grosso

Torino

Acquisti: Anjorin (c, Empoli), Ismajli (d, Empoli), Sazonov (d, Empoli)

Cessioni: Ricci (c, Milan), Karamoh (a, svincolato), Elmas (c, Lipsia), Sosa (d, Crystal Palace), Linetty (c, svincolato).

Formazione tipo (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; ANJORIN, Ilic; Lazaro, Casadei, Vlasic; Adams. All. BARONI

Udinese

Acquisti: Bertola (d, Spezia),

Cessioni: Bijol (d, Leeds)

Formazione tipo (3-5-2): Okoye; BERTOLA, Kabasele, Solet; Ehizibue, Atta, Ekkelenkamp, Karlstrom, Zemura; Lucca, Thauvin. All. Runjaic

Verona