Calciomercato, Loris Karius ha deciso il suo futuro: resterà lontano da Diletta Leotta Loris Karius ha deciso di restare al Newcastle rinnovando ufficialmente il suo accordo con il club inglese. Il portiere tedesco ha prolungato per un altro anno restando dunque lontano da Diletta Leotta in Italia.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Newcastle è diventato il fulcro del calciomercato in Europa. Gli inglesi stanno provando ad allestire una squadra all'altezza per poter competere al meglio sia in Premier League che in Champions provando a migliorare ulteriormente l'ottima stagione appena conclusa. Oltre ad aver preso Sandro Tonali dal Milan che potrebbe essere raggiunto anche da Leonardo Bonucci, il Newcastle sta anche pensando ai rinnovi e due di questi prolungamenti di contratto sono stati ufficializzati nella giornata odierna.

Il club ha infatti comunicato che Loris Karius e Paul Dummett rimarranno al Newcastle anche per la prossima stagione fino a giugno 2024. Una notizia che a sorpresa dato che l'ex estremo difensore del Liverpool sembrava essere oggetto del desiderio di diverse società italiane. Motivo? La necessità impellente di raggiungere la compagna, Diletta Leotta, in Italia. La giornalista di DAZN aspetta un bambino proprio da Karius, motivo ulteriore per poterle stare vicino. E invece il giocatore ha deciso di continuare a giocare in Inghilterra vivendo quella che sarà personalmente un'annata fondamentale per la sua vita, ma lontano da lei.

A questo punto, sicuramente dopo aver concordato con la stessa Diletta Leotta questa decisione, Karius raggiungerà la giornalista appena potrà restando di fatto a distanza. “Non nego che sarebbe bello vederlo giocare vicino a me, magari intorno a Milano o in Lombardia o in Liguria – aveva detto la Leotta in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport – Insomma, possiamo spostarci su tutto il Nord Italia, ma anche al Centro o al Sud. Sarebbe molto più comodo rispetto a Newcastle”. Una richiesta esplicita al suo compagno conosciuto per caso a Parigi dopo averlo visto entrare in un ristorante: "Entra lui e dico, ‘ecco ragazze, è appena entrato l’uomo della mia vita".

I due sono comparsi insieme quasi per caso e dopo poco tempo è scoppiato l'amore. La gravidanza della giornalista italiana è stata vissuta chiaramente con grande emozione e annunciata attraverso un video molto bello che i due hanno condiviso sui propri rispettivi account social. Karius non ha giocato molto col Newcastle, in generale in questi anni. La scorsa stagione per lui l'emozione di poter comunque vivere l'intensa esperienza di giocare da titolare nella finale della Carabao Cup contro il Manchester United lo scorso febbraio 2023 dopo diverso tempo fuori. Nella prossima stagione Karius cercherà sicuramente di ritagliarsi uno spazio maggiore anche se ciò che lo renderà inevitabilmente l'uomo più felice del mondo sarà diventare padre per la prima volta.