Calciomercato: Roma, 4 acquisti dopo l’uscita di Dybala. Juve tratta per Nico Gonzalez, Napoli più vicino a Lukaku Le ultime notizie di calciomercato di oggi, 22 agosto 2024: la Juventus lavoro per chiudere Nico Gonzalez, Napoli in missione a Londra più vicino a Gilmour e Lukaku. La Roma vuole piazzare 4 colpi dopo l’uscita di Dybala. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Tutte le notizie di calciomercato di oggi 22 agosto 2024 sulle principali trattative delle squadre di Serie A. La Juventus vuole regalare Nico Gonzalez a Thiago Motta entro la sosta dopo l'arrivo di Kalulu: Giuntoli sta spingendo per completare la rosa bianconera quanto prima ma c'è sempre il ‘caso Koopmeiners‘ da risolvere. Il Napoli è in missione a Londra per chiudere Gilmour e Lukaku. Resta sempre aperta la pista che porta a McTominay. La Roma vuole piazzare 4 colpi dopo l'uscita di Dybala: si tratta di Danso per la difesa, Koné a centrocampo e gli esterni Boga e Ngonge. Inter-Palacios: trattativa in chiusura.

Juve-Nico Gonzalez, si lavora per chiudere l'operazione

Dopo l'ufficialità di Kalulu, nelle scorse ore c'è stato il primo contatto diretto con la Fiorentina per Nico Gonzalez. C'è la volontà di entrambe le parti di concludere l'operazione, soprattutto perché il calciatore è intenzionato a lasciare Firenze, ma ci sono ancora alcune differenze tra domande e offerta: bianconeri vorrebbero chiudere a 30 più bonus mentre i viola vogliono 40 tra fissi e bonus. Ci saranno nuovi contatti nelle prossime ore: secondo Sky Sport si può chiudere intorno ai 38 bonus compresi.

Intanto Teun Koopmeiners non si è presentato al pranzo di squadra, proprio come Lookman: il calciatore olandese, che ha mandato all'Atalanta il terzo certificato medico in poche settimane, vuole solo la Juventus.

Roma: quattro acquisti dopo l'uscita di Dybala

Dybala ha accettato l'offerta dell'Al-Qadsiah e ora la Roma si dovrà muovere sul mercato per rinforzare la rosa di De Rossi. Sono previste quattro operazioni in entrata: per la fascia destra il nome preferito è quello di Lorenz Assignon del Rennes mentre a centrocampo piace Manu Koné del Borussia Mönchengladbach (che piace anche al Milan). Per a difesa il primo obiettivo è Kevin Danso del Lens mentre per rinforzare il reparto offensivo piacciono Jérémie Boga e Cyril Ngonge.

Gilmour e Lukaku più vicini al Napoli: Manna a Londra per chiudere

Dopo l'ufficialità di Neres, il Napoli è in missione a Londra con Manna per chiudere Gilmour e Lukaku. L'accordo con il Brighton per il centrocampista scozzese c'è, manca l'intesa definitiva con il Chelsea per Big Rom. Piace sempre McTominay del Manchester United ma il suo costo è elevato (30 milioni) e per provare a prenderlo dovrebbe esserci prima un'uscita importante. Ancora tutto fermo per Osimhen.

Palacios-Inter, ci siamo: trattativa in chiusura

Tomás Palacios, difensore mancino classe 2003, sarà presto un calciatore dell'Inter. Il club nerazzurro ha offerto 6.5 milioni di euro più bonus che potrebbero far arrivare l'operazione a 11 milioni. Nelle prossime ore le parti dovrebbero sentirsi ancora per cercare l'intesa definitiva.

Bennacer verso l'Arabia, Milan su Koné

Bennacer è sempre nel mirino dei club dell'Arabia Saudita e così il Milan comincia a pensare ad un possibile sostituto. Piace Manu Koné del Borussia Monchengladbach, obiettivo della Roma, ma per provare a prenderlo c'è bisogno prima di fare spazio.