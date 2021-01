Venerdì 29 gennaio, le partite di calcio in TV oggi e stasera. La 20sima giornata del campionato di Serie A (la prima del girone di ritorno) si apre con la sfida tra Torino e Fiorentina. Si gioca alle ore 20.45 allo stadio Olimpico ‘Grande Torino' e va in scena un match importante in chiave salvezza: da un lato la formazione di Nicola (reduce dal pareggio a Benevento) e quartultima in classifica, dall'altro la squadra di Prandelli che dopo la scoppola di Napoli ha batutto il Crotone portandosi a +7 sulla zona retrocessione. Il match verrà trasmesso in diretta TV, in chiaro (in esclusiva per abbonati) e in streaming sui canali di Sky. Nella programmazione in palinsesto riflettori puntati anche su Serie B (Vicenza-Venezia), Bundesliga (Stoccarda-Mainz), Ligue a (Lione-Bordeaux), Liga (Valladolid-Huesca) e la Champioship inglese (Reading-Bournemouth): queste ultime tutte in onda su Dazn

Torino-Fiorentina, dove vederla in tv

Su quale canali è possibile vedere Torino-Fiorentina? Fischio d'inizio del match alle 20.45, per godersi lo spettacolo i tifosi potranno sintonizzarsi su Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 satellite). La gara verrà trasmessa anche in diretta streaming: per vederla servirà collegarsi alla piattaforma Sky Go (per abbonati) attraverso dispositivi fissi (pc o smart tv) e mobili (notebook, smartphone, tablet) oppure sintonizzarsi su Now Tv, previo pagamento anche del singolo evento.

Calcio in TV oggi e stasera venerdì 29 gennaio

