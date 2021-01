Domenica 31 gennaio, le partite di calcio in TV. Sono già scese in campo il Milan, l'Inter e la Juventus, ma il programma della giornata di Serie A è di prim'ordine. Si disputano sei partite oggi, si parte con Spezia-Udinese alle 12.30, si prosegue con la sfida da Champions tra Atalanta e Lazio e si chiude con la delicata partita del Napoli che ospita il Parma e poi con il posticipo tra Roma e Verona.

Napoli-Parma: dove vederla in TV

Il destino di Gattuso si potrebbe decidere nella partita tra il Napoli e il Parma. Una partita che è molto più insidiosa di quanto sembra guardando la classifica. Lo scorso anno il tecnico esordì da allenatore dei partenopei contro i gialloblu, che si imposero per 2-1. E con lo stesso punteggio si imposero anche nella gara di ritorno. Il Napoli non può sbagliare, ma nemmeno il Parma che è nei bassi fondi. La partita si disputerà allo Stadio Maradona, il calcio d'inizio è previsto per le ore 18 e sarà trasmessa in diretta tv da Sky, e sarà visibile in streaming sia tramite Sky Go che Now Tv, che detiene i diritti di sette partite di ogni turno di campionato.

Dove vedere Atalanta-Lazio

Tra le partite del pomeriggio ce n'è una che svetta ed è Atalanta-Lazio, due squadre che hanno ottenuto la qualificazione in Champions a braccetto e che sono agli ottavi di Champions. L'incontro tra le squadre di Gasperini e Inzaghi, che ha perso gli ultimi due confronti diretti, si terrà allo stadio di Bergamo e prenderà il via alle ore 15. La gara sarà visibile in diretta tv e in streaming tramite DAZN, e in tv potranno seguirla anche gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento al canale 209.

Roma-Verona in tv e streaming

Il posticipo della 20a giornata di Serie A è Roma-Verona. L'incontro si disputerà allo Stadio Olimpico. La Roma vuole prendersi i tre punti e cercherà anche di riscattare la gara dell'andata. Sul campo finì 0-0, ma un errore nella lista decretò il 3-0 a tavolino per il Verona. Il match sarà trasmesso su Sky e si potrà seguire anche in streaming su Sky Go e su Now Tv. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 20.45.

Calcio in TV oggi e stasera domenica 31 gennaio

Ecco tutte le partite di calcio in TV domenica 31 gennaio: