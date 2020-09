Mercoledì 30 settembre, le partite di calcio in TV. Riflettori accesi sui recuperi della prima giornata del campionato di Serie A 2020-2021, che vede in campo tre delle squadre candidate al ruolo di anti-Juve e in corsa per lo scudetto, e le ultime partite dei preliminari di Champions League prima del sorteggio della fase a gironi che avverrà giovedì 1 ottobre a Ginevra (in Svizzera) alle ore 16.45. È Lazio-Atalanta il big match, in programma alle ore 20.45, mentre Benevento-Inter e Udinese-Spezia vanno in campo alle 18: tutti i match verranno trasmessi su Sky Sport.

Da non perdere anche altri appuntamenti che figurano nel palinsesto di altre emittenti: su Rai Sport c'è la Coppa Italia (Chievo-Catanzaro alle 18 e Spal-Bari alle 21); sulla piattaforma di Dazn (compreso il canale Dazn 1) vanno in onda le sfide della Liga (Huesca-Atletico Madrid ore 19, Real Madrid-Valladolid ore 21.30); in Carabao Cup, invece, il Manchester City di Guardiola cerca riscatto e qualificazione dopo la durissima sconfitta subita in Premier con il Leceister (ore 20 su Dazn); chiude la carrellata di match il confronto sempre interessante tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund, questa volta in Supercoppa di Germania (ore 20.30 su Sky Sport 1).

Dove vedere Benevento-Inter in TV stasera

Allo stadio Vigorito di Benevento il fischio d'inizio tra giallorossi campani e Inter è per le 18. I sanniti sono reduci dalla vittoria in trasferta contro la Sampdoria, i nerazzurri dalla rimonta clamorosa per 4-3 contro la Fiorentina. Dove sarà possibile vedere la gara? Verrà trasmessa in diretta TV per abbonati sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). A occuparsi della telecronaca sarà Riccardo Gentile che avrà accanto a sé Ferdinando Orsi per il commento tecnico. Si potrà seguire il match anche in diretta streaming utilizzando dispositivi fissi (pc) o mobili (notebook, tablet, smartphone) per collegarsi a Sky Go – previo scaricamento della app – oppure a Now TV, il sito che offre il servizio a pagamento on-line e on-demand.

Lazio Atalanta dove vederla in TV e in streaming

Lazio e Atalanta andranno in campo conoscendo già il risultato dell'Inter. La partita verrà trasmessa in diretta TV sui canali Sky Sport 1 (numero 201 e 240 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite). Anche in questo caso è disponibile la diretta streaming dell'evento su Sky Go e Now TV.

Calcio in TV oggi e stasera mercoledì 30 settembre

Ecco tutte le partite di calcio in TV di oggi, mercoledì 30 settembre.