Calciatore scappa in contropiede, allenatore entra in campo e lo stende: scoppia la rissa Nei minuti di recupero di Twente-Sparta Rotterdam, partita d’alta classifica del campionato olandese, il vice allenatore Rijsdiik ha bloccato il difensore Julio Pluguenzuelo lanciato a rete.

A cura di Alessio Morra

Qualcosa di incredibile è accaduto nel match del campionato olandese tra Twente e Sparta Rotterdam, dove un calciatore del Twente lanciato a rete nei minuti finali dell'incontro è stato steso dal vice allenatore dello Sparta. Va da sé che a quel gesto hanno fatto seguito un'espulsione e prima ancora una rissa.

Twente-Sparta Rotterdam è un match di cartello, alla quinta del campionato, le due squadre sono in lotta per il quinto posto che può valere l'Europa. Una partita densa di emozioni e anche ricca di tensioni, in campo e fuori. C'è stata anche un'interruzione a causa di un lancio di birre in campo. Di gol se ne sono visti a raffica. L'incontro è terminato addirittura 3-3. Padroni di casa avanti con Joshua Brenet, poi doppietta di Tobias Lauritsen, prima dell'intervallo. Il Twente torna avanti nella ripresa con l'autorete di Abels e il gol di Cerny. Al 91′ il 3-3 di Shurandy Sambo, che dopo aver segnato viene ammonito per la seconda volta dopo aver provocato i tifosi del Twente.

Il recupero è infinito. Entrambe le squadre provano a vincere. Lo Sparta si procura un calcio d'angolo al 99′. Ma non lo sfrutta e anzi è troppo scoperto, il Twente riparte, schiaccia sull'acceleratore e va. Il contropiede può essere letale e può valere i tre punti. Su un lancio lungo proveniente dalla difesa il calciatore del Twente Julio Pleguezuelo rincorre un pallone che è vicino alla linea di fondo. Pleguezuelo avanza e si sente toccare, stoppa la aua corsa e si infuria quando vede e capisce che a placcarlo è stato il vice allenatore dello Sparta Jeroen Rijsdiik. Un gesto del quale probabilmente il vice allenatore dello Sparta si sarà velocemente pentito, ma intanto la sciocchezza l'aveva fatta.

Occasione da gol neutralizzata, ma cartellino rosso e rissa, con conseguente probabile lunga squalifica per Rijsdiik che si è reso autore di un gesto davvero brutto, in un weekend focoso in Olanda, dove è stata sospesa nel finale anche PSV Eindhoven-Ajax per un bicchiere di birra che ha colpito Berghuis.