Calciatore muore in un terribile incidente stradale: morti anche l’allenatore e il medico L’attaccante brasiliano Paollo Madeira aveva appena giocato da titolare un match del massimo campionato vietnamita. Il ritorno in macchina dalla trasferta gli è stato fatale, assieme ad un vice allenatore e a un medico della squadra. Sono rimasti schiacciati tra due camion, morendo sul colpo.

A cura di Paolo Fiorenza

Terribile tragedia in Vietnam, dove un calciatore di prima divisione è morto schiacciato in un incidente stradale che ha visto perire anche un assistente allenatore e il medico della sua squadra. Paollo Madeira Oliveira, attaccante 27enne brasiliano con nazionalità anche portoghese, non è sopravvissuto ad uno scontro terrificante con due camion, in una dinamica davvero assurda che non gli ha lasciato scampo.

Paollo giocava da qualche mese nell'Hoang Anh Gia Lai, squadra della massima serie vietnamita, dopo aver lasciato nello scorso gennaio il Farense. Era infatti in Portogallo che il calciatore aveva costruito tutta la sua carriera professionistica, militando anche nella Estrela Amadora tra le altre, dopo aver lasciato da giovane il Brasile. Probabilmente pensava di aver trovato un ottimo contratto in Vietnam, ma lì invece ha incontrato una morte prematura.

La macchina su cui viaggiava Paollo Madeira, maciullata tra due camion: in tre non hanno avuto scampo

L'incidente è accaduto ieri, appena poche ore dopo che Paollo era sceso in campo da titolare in un match di campionato. E proprio il fatto di aver giocato in trasferta è stato fatale al calciatore e agli altri membri del club deceduti, visto che stavano tornando a casa. La vettura su cui viaggiavano stava percorrendo la National Route 14 nel distretto di Chu Puh della provincia di Gia Lai, dove ha sede il club, quando intorno alle 15 del pomeriggio sono stati investiti alle spalle da un camion. La collisione ha spinto l'auto contro un altro camion che procedeva in direzione opposta e la macchina è finita schiacciata tra i due enormi veicoli.

Lo spettacolo presentatosi alle persone accorse è stato tremendo: un groviglio di lamiere da cui hanno cercato di far uscire – sfondando le portiere – gli occupanti della vettura, tra i quali si è salvato solo l'autista. È stato riferito che i tre passeggeri sono morti sul colpo, mentre il conducente di 57 anni è stato portato d'urgenza in ospedale con gravi ferite.

Oltre al 27enne Paollo Madeira, hanno perso la vita il vice allenatore Duong Minh Ninh (48 anni) e il medico Doan Trong Tri (29 anni). Il presidente dell'Hoang Anh Gia Lai, Doan Nguyen Duc, è comprensibilmente traumatizzato dall'accaduto: "Sono rimasto scioccato a causa dall'incidente, è una perdita così grande per il club".

Paollo Madeira aveva 27 anni: aveva lasciato il Brasile da giovane, trovando fortuna in Portogallo

La notizia è subito arrivata in Portogallo, dove il Farense ha postato un sentito messaggio di cordoglio per il suo ex calciatore: "È con grande costernazione e dolore che lo Sporting Clube Farense comunica la notizia della morte dell'ex atleta Paollo Madeira. Alla famiglia in lutto e ai suoi amici porgiamo le nostre più sentite condoglianze". E anche l'Estrela Amadora non ha tardato a postare un messaggio per il proprio sfortunato calciatore.