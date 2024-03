Calciatore 24enne colombiano muore in allenamento sotto gli occhi dei compagni: “Tragedia scioccante” Vertigini, nausea poi il crollo improvviso sul terreno: la morte di Beltran ha lasciato sotto shock calciatori e staff tecnico. Da un anno giocava con i boliviani del Real Santa Cruz: “Il club ha comprato i biglietti per sua madre, perché possa venire qui”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

214 CONDIVISIONI condividi chiudi

Guillermo Denis Beltran ha avuto nausea, vertigini poi è crollato sul campo d'allenamento ed è morto sotto gli occhi dei compagni di squadra. Un malore improvviso poi il collasso: così è deceduto l'attaccante colombiano, 24 anni, tesserato per il club boliviano Real Santa Cruz. Vano ogni tentativo di rianimarlo, sia da parte dei medici dello staff sia del personale sanitario arrivato sul posto con un'ambulanza: s'è rivelato inutile anche il trasporto d'urgenza all'ospedale Santa Cruz de la Sierra, il suo cuore ormai aveva smesso di battere.

L'annuncio triste e tremendo al tempo stesso è stato dato dalla stessa società, che ha fornito anche i dettagli della camera ardente allestita in sede per dare l'ultimo saluto al giocatore scomparso in circostanze tragiche. "Era molto più che un giocatore di talento, era un amico – si legge nella nota ufficiale – e un grande professionista. Un compagno di squadra e un esempio per tutti. La passione che profondeva nel suo impegno e il suo spirito instancabile continueranno a essere ricordati e apprezzati per sempre".

La famiglia di Beltran è stata subito informata di quanto accaduto: "Il medico sociale che era in clinica ci ha avvertito -. Gullermo stava partecipando regolarmente a una sessione d'allenamento – ha spiegato Adolfo Soria Galvarró, allenatore del Real Santa Cruz -. Nonostante siano state eseguite tutte le manovre e i tentativi per rianimarlo non c'è stato nulla da fare. È stato scioccante e doloroso. La famiglia del giocatore è stata informata. Il club ha comprato i biglietti per sua madre perché possa venire qui".

Quali sono state le cause della morte di Beltran? Un arresto cardio-respiratorio lo ha stroncato ma cosa lo abbia provocato, considerata la giovane età e nessun problema di salute pregresso, ancora non è chiaro. Apparentemente, fino al dramma che s'è consumato sul terreno di gioco, non aveva manifestato alcun sintomo né avvertito malesseri.

L'attaccante sudamericano era nato il 4 luglio 1999 ad Apartadó, in Colombia. È con l'Atlético Nacional che inizia a farsi largo nel mondo del calcio professionistico. L'interpretazione del ruolo e le qualità tecniche ne facevano una pedina preziosa in fase offensiva, in modo paraticolare schierato come ala destra. Era veloce, soprattutto se lanciato in profondità. Beltran era giunto in Bolivia, al Real Santa Cruz nel 2023, dopo un'esperienza in Paraguay. Con i Los Leones del Pajonal ha giocato 21 partite e segnato 1 gol.