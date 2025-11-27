Calafiori imbarazzato dai complimenti audaci di Capello: “Va bene tutto, ma con i paragoni piano”

L'Arsenal prosegue il suo percorso in Champions in maniera brillante. I Gunners sono al primo posto solitario a quota 15 punti raccolti nelle 5 partite giocate fino a questo momento. Un cammino strepitoso da parte dei giocatori di Arteta trainati anche da un Riccardo Calafiori sempre più centrale nello scacchiere tattico dei londinesi. Al termine della partita proprio il difensore della Nazionale Italiana è stato intervistato da Sky Sport parlando anche della sua posizione in campo col tecnico Fabio Capello.

Quest'ultimo si è esibito in un siparietto abbastanza particolare: “Per personalità e qualità Calafiori mi ha sempre ricordato Sergio Ramos – è l’investitura di Capello che poi lancia un’idea -. Mi piacerebbe vederti in Nazionale davanti alla difesa. Alla Desailly, ma con più qualità”. La reazione del difensore dell’Arsenal è stata tutta un programma puntualmente notata anche dallo stesso Capello che è scoppiato a ridere insieme agli altri opinionisti in studio.

Calafiori durante l’intervista a Sky.

Federica Masolin, che conduce in studio, ha esortato proprio Capello a esprimere a Calafiori il suo pensiero: "Mister Capello, avevi detto che Calafiori ti aveva ricordato il primo Sergio Ramos, è corretto? – dice la conduttrice che subito riceve la risposta dell'allenatore -. Sì, proprio così. L’unica differenza è che Sergio Ramos giocava a destra". A quel punto Calafiori inizia a sorridere: "Ah, quindi l’unica differenza è questa…". Il tecnico ex Roma e Juventus così rilancia: "Calafiori, io ti farei giocare in nazionale davanti alla difesa. Ti darei il ruolo di Desailly ma con più qualità…".

Calafiori sorride dapprima, poi assume un’espressione di leggera sorpresa e Capello di questo se ne accorge subito: "Non ti è piaciuta questa idea, a quanto pare! – ricevendo la reazione dello stesso difensore dell'Arsenal -. No no… Dico solo che con i paragoni andiamoci piano". A questo punto i complimenti in studio si sprecano tra i due protagonisti del simpatico siparietto mostrato in diretta tv: "Se lo dico è perché in te ho visto davvero qualcosa – ha detto Capello ricevendo gli apprezzamenti di Calafiori -. Sì, certo… Dopotutto non c’è dubbio che il mister ne capisca qualcosa di calcio".