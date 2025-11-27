Champions League
video suggerito
video suggerito

Calafiori imbarazzato dai complimenti audaci di Capello: “Va bene tutto, ma con i paragoni piano”

Fabio Capello si è complimentato con Riccardo Calafiori dopo l’ennesima vittoria dell’Arsenal in Champions. Il difensore dei Gunners è imbarazzato: “Andiamoci piano”.
Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora
A cura di Fabrizio Rinelli
0 CONDIVISIONI
Immagine

L'Arsenal prosegue il suo percorso in Champions in maniera brillante. I Gunners sono al primo posto solitario a quota 15 punti raccolti nelle 5 partite giocate fino a questo momento. Un cammino strepitoso da parte dei giocatori di Arteta trainati anche da un Riccardo Calafiori sempre più centrale nello scacchiere tattico dei londinesi. Al termine della partita proprio il difensore della Nazionale Italiana è stato intervistato da Sky Sport parlando anche della sua posizione in campo col tecnico Fabio Capello.

Quest'ultimo si è esibito in un siparietto abbastanza particolare: “Per personalità e qualità Calafiori mi ha sempre ricordato Sergio Ramos – è l’investitura di Capello che poi lancia un’idea -. Mi piacerebbe vederti in Nazionale davanti alla difesa. Alla Desailly, ma con più qualità”. La reazione del difensore dell’Arsenal è stata tutta un programma puntualmente notata anche dallo stesso Capello che è scoppiato a ridere insieme agli altri opinionisti in studio.

Calafiori durante l’intervista a Sky.
Calafiori durante l’intervista a Sky.

Federica Masolin, che conduce in studio, ha esortato proprio Capello a esprimere a Calafiori il suo pensiero: "Mister Capello, avevi detto che Calafiori ti aveva ricordato il primo Sergio Ramos, è corretto? – dice la conduttrice che subito riceve la risposta dell'allenatore -. Sì, proprio così. L’unica differenza è che Sergio Ramos giocava a destra". A quel punto Calafiori inizia a sorridere: "Ah, quindi l’unica differenza è questa…". Il tecnico ex Roma e Juventus così rilancia: "Calafiori, io ti farei giocare in nazionale davanti alla difesa. Ti darei il ruolo di Desailly ma con più qualità…".

Leggi anche
Conte si gode il Napoli e avvisa: "Io non ho maschere, dico quel che vedo soprattutto quando non va"

Calafiori sorride dapprima, poi assume un’espressione di leggera sorpresa e Capello di questo se ne accorge subito: "Non ti è piaciuta questa idea, a quanto pare! – ricevendo la reazione dello stesso difensore dell'Arsenal -. No no… Dico solo che con i paragoni andiamoci piano". A questo punto i complimenti in studio si sprecano tra i due protagonisti del simpatico siparietto mostrato in diretta tv: "Se lo dico è perché in te ho visto davvero qualcosa – ha detto Capello ricevendo gli apprezzamenti di Calafiori -. Sì, certo… Dopotutto non c’è dubbio che il mister ne capisca qualcosa di calcio".

Immagine
Immagine
Champions League 2025/26
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Arsenal
Calcio
Champions League 2025/26
0 CONDIVISIONI
Immagine
Champions
L'Italia recupera posizioni nel Ranking Uefa per il posto extra in Champions League: è terza
Dirigenza Inter negli spogliatoi dopo il KO, Chivu racconta: "Detto quel che c'era da dire"
Chivu: "Ho fumato tre sigarette una dopo l'altra". L'allenatore esasperato dopo Atletico-Inter
Paolo Di Canio attacca in tv sul gol preso in pieno recupero dall'Inter: "Guardate Barella, è gravissimo"
Neuer fa una follia e il Bayern perde in Champions, dopo l'errore si assolve: "Dovevamo rischiare"
Quanti punti servono per passare quest'anno in Champions League, agli ottavi o ai playoff
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Champions League
api url views