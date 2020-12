Brutte notizie per il Cagliari in vista del rientro in campionato il prossimo 3 gennaio perché il centrocampista croato Marko Rog ha riportato la rottura del legamento crociato in seguito all'ultima partita disputata contro la Roma. Per lui stagione praticamente finita con immediato intervento chirurgico e uno stop di almeno sei mesi.

2020 amarissimo per l'ex giocatore del Napoli che ha subito la rottura del legamento crociato dopo le ulteriori analisi cliniche effettuate in questi giorni. Il centrocampista del Cagliari si era infortunato durante l'ultima partita dell'anno, contro la Roma, e adesso dovrà seguire una lunga riabilitazione che lo terrà fermo almeno fino a primavera. Una ulteriore tegola per la squadra sarda che in mediana aveva trovato nel croato un elemento di assoluta affidabilità. Rog in questa stagione ha giocato tutte le partite di campionato e di Coppa Italia. Contro la Roma è uscito dal campo dopo soli 15 minuti.

Classe 1995, Rog è arrivato in Italia nel 2016, acquistato dal Napoli dalla Dinamo Zagabria dove è rimasto in prestito. Fatta anche una esperienza in Spagna al Siviglia è rientrato in azzurro bel 2019 per poi essere girato al Cagliari con cui ha trovato continuità di gioco e di rendimento. La sua assenza costringerà il Cagliari ad affacciarsi con maggior convinzione alla prossima finestra di mercato di gennaio

L'infortunio di Rog e il mercato del Cagliari

L'assenza di Rog nella mediana del Cagliari riapre dunque il tormentone attorno a Radja Nainggolan il centrocampista belga dell'Inter che è in procinto di trasferirsi a gennaio. In nerazzurro il Ninja non ha quasi mai giocato scendendo in campo in sole 5 occasioni per un totale di 45 minuti. Al di là di alcuni problemi fisici, Nainggolan non è mai rientrato nelle preferenze di Conte e le voci di una sua immediata partenza sono sempre più insistenti. Già in estate sarebbe potuto tornare a Cagliari ma i due club non hanno trovato l'intesa economica.

Nainggolan più vicino al Cagliari

Adesso, con tutta probabilità, l'Inter farà leva sulla necessità della squadra sarda di avere un giocatore in mediana e si tratterà ad oltranza per trovare un punto d'incontro su Nainggolan. Per il ninja l'Inter aveva chiesto 12 milioni la scorsa estate, adesso si può trattare sui 10. Tanti soldi per il Cagliari ma sarebbe la soluzione migliore. Anche per i nerazzurri visto che con il contratto in scadenza fra un anno e mezzo, Nainggolan pesa circa 12.5 milioni di euro a bilancio.