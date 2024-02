Cagliari-Napoli dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Il Napoli giocherà in casa del Cagliari per la 26ª giornata di Serie A 2023/24: si gioca all’Unipol Domus domenica 25 febbraio, con calcio d’inizio alle ore 15:00. Diretta TV e streaming su DAZN. Le probabili formazioni di Calzona e Ranieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Napoli andrà a giocare a Cagliari per ritrovare la vittoria in campionato. Gli azzurri scenderanno in campo per la 26ª giornata di Serie A 2023/24 all'Unipol Domus domenica 25 febbraio, con calcio d'inizio alle ore 15:00. Diretta TV e streaming della sfida tra la squadra di Calzona e quella di Ranieri su DAZN.

I campioni d'Italia in carica sono reduci dal pari nell'andata degli ottavi di Champions contro il Barcellona e in campionato non vincono da due turni dopo il pareggio col Genoa e la sconfitta col Milan: c'è stato il cambio in panchina con l'arrivo di Francesco Calzona al posto di Mazzarri e a partire da Cagliari si proverà a capire se questa ennesima scossa è servita oppure no. Non se la passano meglio i sardi allenati da Claudio Ranieri, che sono attualmente penultimi e alla ricerca disperata di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione: nelle ultime cinque partite sono arrivate quattro sconfitte e un pareggio a Udine.

Nella partita d'andata è stata vinta per 2-1 dal Napoli grazie ai gol di Osimhen e di Kvaratskhelia.

Partita: Cagliari-Napoli

Orario: 15.00

Quando: domenica 25 febbraio 2024

Dove: Unipol Domus, Cagliari

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: 26ª giornata, Serie A 2023-2024

Dove vedere Cagliari-Napoli in diretta TV

Cagliari-Napoli sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Per tutti gli abbonati sarà possibile assistere all'evento direttamente dal proprio divano collegandosi all'app scaricabile su smart tv e accadere alla finestra dedicata alla sfida dell'Unipol Domus. La telecronaca del match è affidata a Dario Mastroianni con commento tecnico di Emanuele Giaccherini.

Cagliari-Napoli dove vederla in streaming

La sfida tra Cagliari e Napoli sarà inoltre disponibile anche in diretta streaming sempre sull'app di DAZN disponibile anche per dispositivi mobili come smartphone e tablet o attraverso il collegamento al sito tramite pc accedendo con le proprie credenziali.

Serie A, le probabili formazioni di Cagliari-Napoli

Ranieri si affida all'ex di turno Gateano sulla trequarti a supporto di Luvumbo e Lapadula. Calzona punta al tridente Lindstrom, Osimhen e Kvaratskhelia.

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Augello; Nandez, Makoumbou, Jankto; Gaetano; Luvumbo, Lapadula. Allenatore: Ranieri.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Lindstrom, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Calzona.